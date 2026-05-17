¿Estamos trasladando nuestra ansiedad a nuestras mascotas? Un estudio revela que ya es un rasgo habitual en la mayoría de perros

Un estudio masivo revela que la ansiedad es ya un rasgo habitual en la mayoría de los perros. Un estudio de la Universidad de Texas (A&M) ha revelado que la ansiedad es mucho más común de lo que se pensaba en los perros.

Tras analizar el comportamiento de más de 43.000 animales, los investigadores han concluido que más del 84% muestra al menos signos leves de miedo o tensión en situaciones cotidianas. Entre las señales más habituales que aparecen, están:

Temblores.

Gemidos.

Posturas encogidas: con el rabo metido entre las patas, la espalda arqueada.

Intento de esconderse detrás del sofá.

Bloqueos repentinos.

"Puede terminar afectando seriamente a su bienestar físico y emocional"

Los especialistas explican que estas reacciones pueden producirse ante situaciones que el perro percibe como amenazas y advierten de que, si la ansiedad se vuelve constante, puede terminar afectando seriamente a su bienestar físico y emocional.

El estudio también señala que algunos de estos perros alcanzan niveles extremos de angustia cuando se les pone la televisión, durante las tormentas o con los ruidos fuertes. Los expertos recomiendan detectar estas señales cuanto antes y evitar que lo sufra el animal. Buscar ayuda si lo tienen antes de que evolucione hacia problemas más graves.

La opinión de Carlos Rodríguez

"Es triste, pero es cierto, hemos conseguido que casi el 90% de los perros tengan ansiedad. Algo estaremos haciendo mal o que nuestra ansiedad por nuestro estilo de vida, como los perros son receptores de todo su entorno, se van fidelizando con ella. Es muy triste, y por favor, esto es una patología, igual que en medicina humana la ansiedad es un problema a tratar, en animales también. Es muy difícil valorar si tienen o no ansiedad, qué grado y qué se lo provoca. Se puede ver que el animal es más nervioso, pero lo triste es que se lo hayamos provocado", afirma el presentador de Como el perro y el gato.