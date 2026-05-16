Hallan muertos a un guardia civil, su mujer y su hijo en el interior de su domicilio en Alicante

Los cuerpos de un agente de la Guardia Civil, su mujer y el del hijo de ambos han sido hallados sin vida este sábado en la localidad alicantina de Dolores, según han informado fuentes de Comandancia. Los cuerpos se han encontrado en la mañana de este sábado y la investigación sigue en marcha, señalan las mismas fuentes.

Los cuerpos han sido localizados en el pabellón que ocupaban este agente, de 55 años, y su familia. Los tres fallecidos presentaban heridas de arma de fuego. Desde la Benemérita se indicó que no existían antecedentes por violencia de género en el caso de este guardia civil. Los hechos están siendo investigados.

Al respecto, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, "ante los terribles hechos ocurridos hoy en el municipio".

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