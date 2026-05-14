Qué supermercados abren o cierran el 15 de mayo: horarios de Mercadona, Carrefour, Alcampo, DIA, Lidl...

Llega uno de los días más esperados de mayo en la Comunidad de Madrid. Al menos, en la capital y algunos otros municipios donde es festivo este viernes 15 de mayo, como en Alcobendas, Bustarviejo, Colmenarejo, Coslada, El Boalo, El Molar, Galapagar, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Morata de Tajuña, Móstoles, Navalcarnero, Perales de Tajuña, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares o Villanueva de la Cañada. También es festivo en varios municipios de otras comunidades, en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Murcia, País Vasco y Canarias.

Se trata de San Isidro, una de las festividades más celebradas en la capital al ser su patrón, por lo que muchos aprovechan para desplazarse a los distintos eventos que hay en Madrid. Al no ser festivo en toda España, los supermercados ajustan sus horarios en Madrid y muchos de ellos cierran sus establecimientos al tratarse de un día festivo.

Horarios de los supermercados en Madrid el 15 de mayo

Mercadona

La cadena de supermercados de origen valenciano, fundada por Juan Roig, no abre domingos ni días festivos, por lo que este viernes 15 de mayo todas sus tiendas permanecerán cerradas. Aquí se puede consultar el buscador de supermercados.

Carrefour

Carrefour sí suele abrir en los días festivos, aunque depende de la comunidad autónoma y del tipo de tienda, puesto que los Carrefour Express abren la mayor parte de los días. Este 15 de mayo, puede haber horarios reducidos en determinados establecimientos, por lo que lo mejor es consultar el buscador disponible a través de este enlace.

Alcampo

Esta cadena abre domingos y festivos entre las 9:00 y las 22:00 horas, aunque puede variar en el caso de este viernes 15 de mayo. La cadena cuenta con un buscador en el que se pueden consultar las horas a través de este enlace.

Lidl

Sus establecimientos tendrán un horario que puede cambiar según la zona y ser más reducido (de 10:00h a 15:00h), por lo que lo aconsejable es consultar su localizador de supermercados.

El Corte Inglés

Los Hipercor y Supercor permanecerán abiertos en su mayoría, al igual que los almacenes. Aquí puedes consultar el establecimiento de tu zona.

DIA

El horario de los supermercados DIA el 15 de mayo será reducido. Con todo, la marca también pone en su web a disposición de los clientes este buscador para confirmar los posibles cambios para este festivo.

Ahorramás

Estas tiendas abrirán en su mayoría el 15 de mayo, aunque con menor horario. En este enlace se encuentra el buscador de lugares para confirmar si abre o no tu supermercado más cercano.

ALDI

La mayor parte de supermercados Aldi abren en Madrid durante este viernes 15 de mayo, aunque lo harán a partir de las 10:00 horas. Consulta en este enlace el detalle de todos sus establecimientos.