Rita Maestre lamenta que su hija y 8000 menores más no hayan recibido plaza en la guardería pública: "El PP está contra las familias"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado la falta de plazas en las escuelas infantiles públicas de la capital después de que su propia hija se haya quedado sin acceso a una de ellas. Muchos usuarios le han reprochado que haya decidido optar a una plaza pública, teniendo en cuenta que cobrea más de 100.000 euros según el portal de transparencia. Según ha explicado, la situación afecta a miles de familias madrileñas y evidencia, a su juicio, una política municipal que no prioriza la educación pública.

"Las familias estamos abandonadas", ha asegurado Maestre, quien ha detallado que tres de cada cuatro solicitantes se han quedado sin plaza en la red municipal. En cifras, esto se traduce en unos 8.000 menores y sus respectivas familias que, de cara al próximo curso, se verán obligados a recurrir a centros privados.

Críticas al coste y a la gestión municipal

La portavoz ha criticado que esta alternativa supone un coste de entre 500 y 600 euros mensuales, "sin ser esa su primera elección". "Después de toda la propaganda del Partido Popular, la realidad es que es un partido contra las familias, contra las familias normales, que lo que quieren son plazas en las escuelas públicas municipales", ha afirmado.

Maestre ha calificado la situación como "un absoluto desastre" y la ha vinculado directamente con la gestión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. En este sentido, ha acusado al Gobierno municipal de priorizar otros intereses: "Le interesan mucho más las plazas hoteleras para turistas que las plazas en las escuelas públicas municipales".

Además, ha recordado el conflicto laboral que afecta a las trabajadoras de estas escuelas, en huelga desde hace más de mes y medio. Según ha señalado, reclaman el cumplimiento de su convenio colectivo y el pago de cantidades adeudadas.

En paralelo, Maestre ha respondido a quienes han vinculado la falta de plazas con la inmigración, una tesis que ha rechazado de plano. Ha acusado a la "extrema derecha" de utilizar este argumento para "salvarle el culo al PP" y desviar el foco del problema real.

La portavoz ha subrayado que el número de niños menores de tres años en Madrid, unos 78.000, es similar al de los años 90, por lo que el déficit de plazas no puede explicarse por un aumento de población. En su opinión, el "desajuste histórico" responde a factores como la incorporación de la mujer al mercado laboral, mientras que la oferta pública "siempre ha ido a rebufo de esta realidad social".

Actualmente, la ciudad cuenta con unas 16.000 plazas públicas de educación infantil, una cifra que Maestre considera claramente insuficiente. Por ello, ha defendido un modelo de escuelas infantiles como "servicio público universal, gratuito y con plazas aseguradas para todas las familias".