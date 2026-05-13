Última hora del brote de hantavirus, en directo: El seguimiento del estado de salud del paciente español que ha dado positivo en hantavirus, la principal preocupación

Ángel Víctor Torres: "Fernando Clavijo se ha vuelto a equivocar. No había ningún positivo"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes por la noche que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "se ha vuelto a equivocar" al decir que el Gobierno ha ocultado un positivo por hantavirus en el pasaje antes de desembarcar en el puerto de Granadilla (Tenerife). "No había ningún positivo", ha enfatizado.

En una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER, Torres ha asegurado: "Se equivocó, y hoy se ha vuelto a equivocar. Dice que hemos ocultado… ¿el qué hemos ocultado? No había ningún positivo. Yo no he ocultado absolutamente nada y la ministra de Sanidad ha sido clara".