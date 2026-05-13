Última hora del brote de hantavirus, en directo: El seguimiento del estado de salud del paciente español que ha dado positivo en hantavirus, la principal preocupación
El seguimiento del estado de salud del crucerista español que ha dado positivo en hantavirus es ahora la principal preocupación de las autoridades sanitarias, que mantienen la vigilancia a los otros 13 pasajeros ingresados en el Gómez Ulla tras ser evacuados del MV Hondius, que están asintomáticos, con PCR negativa y permanecen en cuarentena.
Pedro Sánchez presume de gestión de la crisis del hantavirus: "España siempre cumple y el episodio del MV Hondius será recordado"
En directoActualizado a las
Los españoles en cuarentena podrían finalizar su aislamiento en casa en función de su evolución
Los españoles en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid podrían finalizar el aislamiento en sus domicilios en función de su evolución, según ha indicado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha señalado que esta posibilidad se valorará de forma individualizada en base a criterios epidemiológicos y clínicos.
La mujer aislada en un hospital de Alicante da negativo en hantavirus por tercera vez
La mujer de 32 años aislada desde el pasado viernes en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus ha dado por tercera vez negativo en la prueba PCR, ha informado la Conselleria valenciana de Sanidad.
De esta manera, la mujer pasa a considerarse como contacto, mientras siga obteniendo PCR negativo (las autoridades sanitarias consideran que el paciente se considera 'caso' cuando es positivo y 'contacto', con pruebas negativas).
Ángel Víctor Torres: "Fernando Clavijo se ha vuelto a equivocar. No había ningún positivo"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este martes por la noche que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "se ha vuelto a equivocar" al decir que el Gobierno ha ocultado un positivo por hantavirus en el pasaje antes de desembarcar en el puerto de Granadilla (Tenerife). "No había ningún positivo", ha enfatizado.
En una entrevista en el programa 'Hora 25' de la Cadena SER, Torres ha asegurado: "Se equivocó, y hoy se ha vuelto a equivocar. Dice que hemos ocultado… ¿el qué hemos ocultado? No había ningún positivo. Yo no he ocultado absolutamente nada y la ministra de Sanidad ha sido clara".
Un pasajero con síntomas tras el viaje en crucero da negativo por hantavirus en EEUU
Una de las 18 personas que regresaron a Estados Unidos tras viajar a bordo del crucero MV Hondius y que era considerado un posible caso de exposición al hantavirus dio negativo para la variante andina del virus, han informado las autoridades sanitarias.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos indicó en una publicación en X que el pasajero presentaba síntomas leves y fue trasladado al Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Especiales Emergentes de la Universidad Emory, en Atlanta, junto con otro de los evacuados, quien es también su pareja.
La ciudadana francesa infestada por hantavirus se encuentra en estado "grave"
La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, ha comentado que su Gobierno quiere actuar "con total transparencia" y compartir con la población la misma información manejada "al más alto nivel del Estado", por lo que ha comparecido junto a otros altos cargos sanitarios y expertos.
Por tanto, la especialista Xavier Lescure, ha confirmado que la enferma presenta la forma "más grave de cuadro cardiopulmonar" y se encuentra "en la fase final de cuidados paliativos", con "circulación extracorpórea para oxigenación artificial".