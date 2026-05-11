Por qué no se hicieron las PCR a los pasajeros de MV Hondius en el barco

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha tildado de "éxito del concepto de la salud global" todo el desarrollo del operativo desplegado en el Puerto de Granadilla y posterior traslado al Aeropuerto de Tenerife Sur de los pasajeros y parte de la tripulación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

Dos repatriados han dado positivo

Pero una de las preguntas que han surgido desde el inicio del operativo es por qué no se han realizado las PCR a los pasajeros de MV Hondius en el barco, ya que uno de los repatriados a Francia desde Tenerife ha dado positivo, así como otro ciudadano estadounidense repatriado.

La mujer francesa comenzó a encontrarse mal durante el vuelo de repatriación a París y no mientras se encontraba en el buque; después de esos primeros síntomas mientras volaba desde Tenerife hacia París, su estado empeoró por la noche y el test al que se la ha sometido ha dado positivo.

Respecto al caso del estadounidense que ha dado positivo en la PCR realizada, Sanidad ha explicado que se le realizó una prueba diagnóstica que se mandó a dos laboratorios; en uno de ellos, su resultado fue considerado por las autoridades estadounidenses "como un positivo débil", aunque para Sanidad "no era concluyente".

El segundo análisis fue negativo, pero las autoridades estadounidenses han decidido tratar el caso como positivo que ha mantenido el ECDC.

La explicación de Sanidad

La ministra de Sanidad ha aclarado este lunes que no se realizaron PCR generalizadas en el barco ni tampoco durante la navegación, ya que no existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas.

"Nos ceñimos a los protocolos científicos que establecen los mecanismos epidemiológicos. El protocolo indica que, una vez que llegaran aquí, en sus países y en función de sus propios protocolos, se hicieran las pruebas pertinentes. Cada país tiene una capacidad para hacer las pruebas de una manera o de otra", ha recalcado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia ante los medios de comunicación junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Además, desde Sanidad señalan que las pruebas se llevaron a cabo en Cabo Verde y se realizaron tanto a las personas que el epidemiólogo del ECDC consideró contactos de mayor riesgo como a las tres personas que presentaban síntomas, que fueron evacuadas allí mismo. El barco continuó entonces su trayecto únicamente con pasajeros sin síntomas.