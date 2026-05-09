Todo lo que se sabe hasta el momento sobre el brote de hantavirus "sin desinformación ni bulos": "No hay que dejarse llevar por el miedo"

Julia en la onda dedica su Maldita Hemeroteca de este sábado al hantavirus y al barco que navega por el Atlántico, que está previsto que llegue a Canarias este domingo. Explica Julia que es "importante tener claras las cosas" para no creerse "algunas de las bolas que están circulando".

Síntomas y cómo se contagia

Por ello, Clara Jiménez Cruz desgrana los datos. Hay ocho casos confirmados de infección por hantavirus y, de esos ocho, tres han fallecido. Todo esto ha ocurrido a bordo de un crucero procedente de Argentina y la cepa que se está transmitiendo es la de los Andes, que a día de hoy, es la única que ha presentado transmisión de persona a persona. ¿Los síntomas? Fiebre, gastroenteritis, una progresión rápida a neumonía, dificultad respiratoria y shock.

¿Y cómo se contagia? Es importante entender que los casos de transmisión entre humanos son escasos y requieren "un contacto directo, íntimo e intenso en espacios cerrados y no ventilados": "De hecho, la OMS considera que el riesgo de este suceso para la población mundial es bajo", explica Clara.

Por tanto, con la información existente hasta el momento, no estamos ante una nueva pandemia, según los epidemiólogos. También hay que tener en cuenta que el Covid-19 era un virus que se desconocía, un virus nuevo que había que estudiar y entender para tomar medidas efectivas. El hantavirus se conoce desde los años 50 y se identificó científicamente en los años 70, por tanto, se conoce, se sabe cómo actúa y se tienen las medidas preventivas estudiadas.

La vacuna y otros bulos que están circulando

A día de hoy, no existe una vacuna contra el hantavirus y ese es uno de los bulos que está circulando. Un recorte que parece de prensa en el que se anuncian buenos resultados de una vacuna de ARN mensajero que estaría produciendo Pfizer contra el hantavirus justo ahora. Ese recorte es falso, está manipulado, parte de un titular que hablaba de una vacuna contra la gripe, no del hantavirus.

Otro que también está circulando es una supuesta vacuna de la empresa Curevac que habría, además, disparado su cotización en Bolsa: es falso, el gráfico que circula es de hace meses, cuando esa empresa fue comprada por Biontech: "Es tan falso todo que es que la empresa ya ni existe y obviamente no ha desarrollado una vacuna contra el hantavirus", explica Clara.

También ha circulado que empieza a haber contagios de gente que no iba en el barco, pero en realidad, son varios los casos que están en el punto de mira: