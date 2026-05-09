Julia Otero, a quienes usan la crisis del hantavirus para "erosionar" al Gobierno: "¿Dónde está aquí la prioridad nacional?"

La crisis del hantavirus ha vuelto a poner de manifiesto la división entre el Gobierno y la oposición. En los últimos días, el PP ha cargado contra lo que considera una "improvisación" por parte del Ejecutivo a la hora de gestionar la crisis y ha recordado lo que sucedió con el Covid-19 en España hace ya seis años.

"Lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión", recalcó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que el Gobierno no hablaba "con claridad" y que el país necesitaba a alguien que ejerciese liderazgo: "Esto no es serio. Y por tanto, desde aquí, le mandamos un abrazo de solidaridad al pueblo de Canarias [...]. Acordándonos de cómo tramitaron y cómo gestionaron la crisis del Covid, es lo mínimo que podemos pedir".

Sobre esto, ha reflexionado Julia Otero durante su columna inicial. La presentadora de Julia en la onda ha calificado de "acto de solidaridad imprescindible" que España acoja un barco "donde han muerto tres personas" y que sea, precisamente, un puerto español el primero del mundo "para esas personas que viajan a bordo".

"Sonroja y encabrona que esto también se use políticamente para erosionar al Gobierno. Es imperativo legal de la OMS y es, sobre todo, imperativo moral. Hay 14 españoles a bordo, por cierto. ¿Dónde está la prioridad nacional?", ha asegurado.

La columna de Julia Otero

Hoy es 9 de mayo. Un día como hoy de 1950, cuando aún España vivía en la oscuridad del franquismo, Europa empezó a andar después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Un francés, Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores, dio ese día un discurso histórico y puso una primera piedra para superar los 60 millones de muertos. Fue el germen y la semilla de la Unión Europea. ¿Podrían vivir y convivir en paz países que se habían bombardeado, masacrado y destruido entre sí? La respuesta es un sí rotundo 76 años después.

El estilo de vida europeo permite, por ejemplo, que los sistemas sanitarios del continente sean los mejores del mundo. Permite también, en un acto de solidaridad imprescindible, que España acoja un barco donde han muerto tres personas por un bicho que se llama hantavirus. El primer puerto del primer mundo para esas personas que viajan a bordo, es un puerto español, es en Canarias. Y sonroja y encabrona a partes iguales que también esto se use políticamente para erosionar al Gobierno. Es imperativo legal de la OMS y es, sobre todo, imperativo moral. Hay 14 españoles a bordo, por cierto. ¿Dónde está aquí la prioridad nacional? Los que alarman, asustan, embarran y generan ansiedad social en esta situación son irresponsables, mezquinos y, sobre todo, poco patriotas.

Foto: Onda Cero