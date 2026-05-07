Síntomas del hantavirus y período de incubación

El brote de Hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, con varios casos confirmados y al menos tres fallecidos, ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias europeas. Además, la llegada de la embarcación al archipiélago canario ha generado preocupación por el riesgo de contagio así como tensión política entre el Gobierno central y el canario. Es por ello que, en este contexto, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han detallado los protocolos y las próximas decisiones del Gobierno central.

Tal como explicó la ministra, el periodo de incubación de este virus es de aproximadamente 45 días. No obstante, el tiempo exacto de cuarentena para los contactos estrechos dependerá de la evaluación de cada caso y de "cuándo consideremos que es el día 0".

Como ha informado el ministerio de Sanidad, el Hantavirus es una infección vírica poco común pero de gran severidad y que se transmite principalmente a los humanos a través de excrementos, orina o saliva de roedores infectados. Es tan solo la variante de los Andes la que se puede transmitir a humanos. Aunque el contagio entre personas es excepcional, el virus destaca por su letalidad y por causar síntomas que evolucionan rápidamente desde fiebre y dolores musculares hasta graves problemas respiratorios. Al no existir vacunas ni tratamientos concretos, la detección precoz y el traslado a urgencias es clave para la supervivencia de los pacientes.

Qué es el hantavirus: síntomas, contagio y por qué preocupa

Como se ha comentado, el Hantavirus es una infección vírica poco frecuente pero muy grave. En algunos casos, como ocurre en la cepa andina detectada en este último brote, también puede existir transmisión entre humanos lo que aumenta la preocupación entre las autoridades. El periodo de incubación, tal como ha fijado el ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, es de aproximadamente 45 días, aunque lo normal es de una a tres semanas.

La ministra de Sanidad ha insistido en que el riesgo para la población general sigue siendo bajo ya que el protocolo europeo contempla aislamiento, seguimiento médico y traslados con un contacto nulo con la población.

Por qué se traslada el crucero a Canarias

Como ha explicado la ministra de Sanidad, la decisión de llevar el crucero MV Hondius al archipiélago canario viene de parte de la OMS, quien ha escogido Canarias como destino. Esta decisión no ha sentado bien a la sociedad canaria ni a su propio gobierno que ha asegurado que no entienden "a qué obecede la decisión". La Organización Mundial de la Salud ha indicado que Canarias es el puerto europeo más "cercano" y con la capacidad sanitaria suficiente para garantizar el cuidado a los pacientes.

No obstante, la ministra ha asegurado que el gobierno canario ha estado informado en todo momento de toda decisión sanitaria y de todas las reuniones mantenidas, algo que, por su parte, el gobierno canario niega. Según Sanidad, la prioridad ha sido gestionar la crisis y proteger tanto a los pasajeros como a la población canaria, siguiendo en todo momento las recomendaciones internacionales.