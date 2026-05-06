Un epidemiólogo advierte en Onda Cero del periodo de incubación del hantavirus: "En algunos casos puede alargarse a cinco semanas"

El crucero afectado por el hantavirus tiene prevista su llegada al archipiélago canario el próximo 9 de mayo. Lo hará concretamente en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife. Allí, según nos cuenta nuestro compañero de Onda Cero Canarias Fernando Castellano, la noticia no está siendo bien acogida. "La preocupación es evidente, especialmente en Tenerife".

Lo cierto es que todavía hay mucho desconcierto en la sociedad sobre este virus; también porque está muy reciente la pandemia mundial del Covid. En cualquier caso, los expertos prefieren descartar cualquier alarma: "Hay 145 personas que en principio no están afectadas y el número de personas" que sí lo están "es muy pequeño", señala en Por finJuan José Badiola, catedrático emérito de sanidad animal de la Universidad de Zaragoza.

La preocupación es evidente, especialmente en Tenerife

Aun así, hay que tomar conciencia de que estas personas deben ser confinadas para saber si realmente tienen el virus, ya que "el periodo de incubación en algunos casos puede alargarse a cinco semanas", aunque lo normal "es de una a tres".

Qué hacer cuando el crucero toque tierra

Preguntado sobre lo que hay que hacer cuando el crucero toque tierra, Badiola es tajante: "Lo primero es llevar a los enfermos más graves al hospital, donde hay respiradores, para que puedan ser atendidos adecuadamente". Con aquellos que presenten síntomas gripales comunes, el protocolo es parecido, pero no el mismo: "Hay que llevarles al hospital, pero no en grado de urgencia".

Es, respecto a los 145 que en principio no tienen síntomas, donde el experto pone el foco sobre cómo hay que proceder. "Hay dos opciones: dejarlos en el barco y que pasen allí la cuarentena", o confinarlos en algún espacio disponible que cuente con las condiciones necesarias.

Por qué la OMS ha escogido Canarias

La decisión de que el crucero atraque en el archipiélago, como decíamos, no ha sentado bien a la sociedad canaria. Tampoco a su gobierno, que este mismo miércoles ha asegurado que no entienden "a qué obedece la decisión".

Para Badiola, esta pregunta tiene una sencilla respuesta: "Es el puerto más cercano a un centro europeo y creo que los medios que tiene Cabo Verde no son los que tenemos en Canarias". Por tanto, insiste en que "negar ayuda a una situación de emergencia como la de este barco no es lógico".