Por qué el crucero afectado por hantavirus tiene que atracar en Canarias: así lo ha explicado el ministro Marlaska

El crucero holandés en el que se encuentra activo el brote por hantavirus, y que ya se ha cobrado la vida de tres personas por el momento, finalmente llegará a Canarias. Así lo ha afirmado en la tarde del pasado martes el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, tras haber consensuado esta decisión con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una decisión que ha generado mucha controversia. Por una parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha denunciado la falta de información trasladada, mientras que desde Moncloa aseguran que fue informado "en tiempo real" de la decisión tomada por parte del Gobierno español.

En una entrevista concedida a Carlos Alsina en su programa Más de uno en Onda Cero, Clavijo ha explicado que, en una reunión celebrada el día anterior, se acordó evacuar a los pacientes afectados mediante aviones medicalizados hacia Países Bajos, mientras que el barco continuaría su ruta hasta ese mismo destino.

Sin embargo, por la tarde recibiría una llamada de Mónica García, ministra de Sanidad, para comunicarle que uno de los pacientes había empeorado y que debía ser evacuado con urgencia. El propio gobierno de Países Bajos también le habría solicitado auxilio para que el buque se dirigiera a Canarias. En este sentido, ha criticado que la información recibida ha sido insuficiente.

Para aclarar dudas ante esta decisión, desde el Ejecutivo han llevado a cabo una rueda de prensa encabezada por Mónica García, ministra de Sanidad, y por Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, celebrada este miércoles 6 de mayo.

Las razones por las que el crucero atracará en Canarias

El ministro de Interior ha sido preguntado acerca de esta decisión. Ante esa "falta de comunicación" que apuntaba el presidente canario, ha subrayado que " en todo momento ha habido una comunicación y una información con el conjunto de las autoridades concernidas y entre ellas, también el Gobierno de Canarias."

Marlaska ha afirmado que, por tanto, "una vez activado el mecanismo europeo de protección civil, también se activa que forme parte, por razones objetivas, el Gobierno de Canarias".

Respecto a la toma final de la decisión de que el barco recale en puerto canario, el Ministro ha confirmado que se asumió "cuando hemos sido requeridos por la Organización Mundial de la Salud", pero que también ha respondido a una cuestión de "nuestras propias obligaciones legales constituidas por los convenios a los que hemos hecho referencia anteriormente por razones éticas, y porque normalmente la legislación internacional también subyace un criterio ético".

Los pasajeros extranjeros serían repatriados sin hacer cuarentena en España

Por su parte, Mónica García ha confirmado que esta decisión "no va a suponer ningún riesgo para Canarias no para su capacidad económica".

También ha matizado que los pasajeros, en el caso de que no presenten síntomas, no harían cuarentena en España, y que, por tanto, "van a ser repatriados a sus países. Ahí seguirán las directrices que ordene cada uno de esos países".