Clavijo rechaza la llegada del crucero afectado por hantavirus a Canarias y critica que el Gobierno no le haya informado: "No entendemos a qué obedece la decisión"

Carlos Alsina ha entrevistado en Más de uno al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con motivo de la gestión del casocrucero afectado por un brote de hantavirus que permanece en la costa de Cabo Verde. En las últimas horas se ha confirmado que se dirigirá a las Islas Canarias para, desde allí, evacuar a sus pasajeros a sus países de origen.

Clavijo ha explicado que, en una reunión técnica celebrada el día anterior sobre las 14:00 horas, se acordó evacuar a los pacientes afectados mediante aviones medicalizados hacia Países Bajos, mientras que el barco continuaría su ruta con el resto de pasajeros hasta ese mismo destino. Sin embargo, por la tarde recibió una llamada de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que se le comunicó que uno de los pacientes había empeorado y debía ser evacuado con urgencia. Además, el Gobierno de Países Bajos había solicitado auxilio para que el buque se dirigiera a Canarias, desde donde se organizaría la repatriación de los pasajeros a sus países de origen en avión.

Ante este cambio de escenario, el presidente canario ha mostrado su perplejidad por la falta de información detallada y se ha preguntado por qué no se podía realizar esa operación desde el aeropuerto internacional de Praia, en Cabo Verde, que se encontraba más próximo. Según ha indicado, el Gobierno de España estaba dispuesto a atender esa petición y permitir el traslado del barco hasta Canarias.

Clavijo ha insistido en que no dispone de informes médicos ni epidemiológicos que justifiquen que la intervención deba realizarse en territorio canario: "No hay ninguna información que nos diga que el buque tiene que navegar tres días hasta Canarias para hacer una gestión que podría realizarse desde Praia". En este sentido, ha criticado que la información recibida haya sido insuficiente, llegando incluso a afirmar que únicamente se les trasladó un mensaje de WhatsApp notificando la necesidad de evacuar a un paciente infectado.

No hay ninguna información que nos diga que el buque tiene que navegar tres días hasta Canarias para hacer una gestión que podría realizarse desde Praia

En una carta de la Organización Mundial de la Salud dirigida al Gobierno de España, este subscribe la necesidad de trasladar la embarcación hasta el puerto más cercano después de que el Gobierno de Cabo Verde haya rechazado la gestión por carecer de los medios técnicos necesarios. Respecto a la misma Clavijo ha señalado que, según la información pública del Gobierno de Cabo Verde, el riesgo sanitario es bajo, y que tampoco existe un informe detallado de la OMS que justifique la decisión.

El dirigente autonómico ha asegurado que esta situación "no transmite tranquilidad ni a la población ni al propio Gobierno de Canarias" y ha calificado la actuación del Ejecutivo central de "desleal" por no compartir todos los datos disponibles.

En este contexto, Clavijo ha reiterado que su negativa a autorizar la llegada del barco a Canarias se basa, en primer lugar, en la "falta absoluta de información". Ha añadido que, si no se producen cambios en las circunstancias que motivaron el acuerdo inicial, el Ejecutivo canario mantendrá su postura.

Solicita una reunión con Sánchez

Asimismo, ha reclamado una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el Ministerio de Sanidad para abordar la situación con criterios técnicos claros. "Estoy en Bruselas, pero dispuesto a trasladarme a Madrid para hablar personalmente", ha afirmado. El objetivo, ha dicho, es que cualquier decisión se adopte con base en informes técnicos completos y no únicamente en solicitudes de auxilio sin el respaldo de información detallada.