Fernando Simón llama a la calma ante la llegada del crucero con casos de hantavirus: "Lo único que hay que hacer..."

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, llamó a la calma ante la llegada a Canarias del crucero con casos de hantavirus que seguía fondeado en Cabo Verde, ya que en las islas "se cuenta con una unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel para pacientes de riesgo".

Así lo manifestó en una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que recordó que "en España existen mecanismos establecidos para la acogida de este tipo de situaciones en puertos y aeropuertos, que lleva la Subdirección General de Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad junto con las delegaciones del Gobierno".

Pero, tranquilizó, en caso de que llegue a Canarias, "el barco podría llegar sin enfermos porque los afectados serían evacuados por vía aérea a sus países de origen o a Holanda. Por lo tanto, el resto del pasaje serían personas sanas y lo único que habría que hacer es un seguimiento adecuado para asegurar que sean personas con riesgo muy limitado".

Además, remarcó, "si el barco llegara a Canarias, llega a una isla que cuenta con una unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel para pacientes de riesgo donde se les puede dar un tratamiento sin que corran riesgo ni los profesionales ni se infecte nadie".

Cómo se transmite el hantavirus

La transmisión del hantavirus es muy difícil porque se transmite por secreciones de roedores y la transmisión entre personas es muy difícil y sólo hay antecedentes con una subvariante del Cono Sur de América de donde viene el crucero".

Por lo tanto, insistió el director del CCAES, "el riesgo de que aparezcan nuevos casos desaparece a medida que pasen los días. Pero si en el barco hubiera algún enfermo habría que evacuarlo para atenderlo".

En el crucero se identificaron siete casos de contagio por hantavirus, dos de ellos confirmados por laboratorio y cinco sospechosos, tres fallecimientos y un caso crítico.