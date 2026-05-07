El origen del brote de hantavirus: el recorrido que hicieron los dos primeros fallecidos por Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar en el crucero

LEER MÁS Cronología del crucero con los casos del hantavirus: un viaje trágico desde Argentina con tres muertes y la incertidumbre sanitaria

Las autoridades han logrado reconstruir el extenso periplo que durante unos cuatro meses hicieron por gran parte de Argentina, Chile y Uruguay, los dos primeros fallecidos por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

El itinerario que hizo la pareja de neerlandeses, que es considerada el 'caso índice' del brote, es clave para intentar determinar dónde pudieron haberse contagiado los turistas.

El recorrido de los primeros infectados y fallecidos por hantavirus

Según reveló el Ministerio de Salud argentino en un comunicado, los dos turistas llegaron a Argentina el 27 de noviembre de 2025 y viajaron por el país en auto durante 40 días, para luego cruzar a Chile el 7 de enero de este año. Una vez allí, los dos continuaron el recorrido en coche por 24 días más.

Volvieron a Argentina el 31 de enero para visitar la provincia de Neuquén (suroeste) y 12 días después regresaron a Chile. Desde allí, cruzaron a la provincia argentina de Mendoza (oeste), donde iniciaron otro viaje en vehículo durante 20 días para llegar a la provincia de Misiones (noreste, fronteriza con Brasil y Paraguay).

Finalmente, el 13 de marzo cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron a Argentina para dirigirse a la ciudad de Ushuaia, en la sureña provincia argentina de Tierra del Fuego, desde donde el Hondius zarpó el 1 de abril.

Según informó el Gobierno de Sudáfrica, el primer pasajero en presentar síntomas fue un hombre, de 70 años, que murió en la isla británica de Santa Elena, mientras que su esposa, de 69 años, murió en Sudáfrica, desde donde iba a volar a los Países Bajos.

Sin brotes asociados en Argentina, ni notificaciones donde partió el Hondius

Las autoridades argentinas recordaron que hasta el momento se han confirmado en el crucero ocho personas contagiadas, siendo tres de ellas las que fallecieron. Los fallecidos se contagiaron de una variante de la cepa Andes, que solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile. Argentina dijo que "colabora de manera activa con los organismos internacionales que intervienen y con todos los países involucrados para contener el brote y garantizar un adecuado manejo de los casos".

El Gobierno argentino afirmó que hasta el momento no se identificaron en el país casos asociados al brote en el crucero y que equipos técnicos se trasladarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

Tanto fuentes sanitarias nacionales como provinciales recalcaron que no hay notificaciones de hantavirus en Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, desde que en 1996 comenzó a sistematizarse la información epidemiológica en el país.

Por otra parte, Argentina dijo que enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido ARN de la cepa Andes y placas sensibilizadas con antígenos de esa variante para poder realizar unas 2.500 pruebas de diagnóstico. También enviará protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Qué se sabe de los positivos por hantavirus en el crucero

Hace exactamente un mes, la primera víctima del brote de hantavirus a bordo del buque empezó a experimentar los síntomas de esta enfermedad, que se podían confundir con los de distintas infecciones virales. Desde entonces, pasaron cerca de cuatro semanas hasta que la OMS fue notificada el 2 de mayo del brote, tiempo durante el cual las tres personas murieron, además de otras cuatro personas que presentaron síntomas de distintos grados en el crucero.

El tercer deceso fue el de una segunda mujer el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía, mientras que una octava persona que estuvo en el barco y desembarcó antes de que se declarara el brote ha dado positivo al virus en pruebas realizadas en un hospital de Zúrich, en Suiza.

Por tanto, en total hay ocho personas directamente afectadas en esta situación, que genera atención y preocupación en términos de salud pública.

De los cinco casos restantes, todos corresponden a personas que han experimentado distintos grados de síntomas de hantavirus, pero que se encuentran con vida. El caso más grave ha sido el de un hombre que se presentó el 24 de abril al doctor del barco con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía, condiciones que empeoraron 48 horas después. Esta persona pudo ser médicamente evacuada el 27 de abril en la isla Ascensión, donde el crucero hacía un escala. Desde allí, fue transferida a Sudáfrica, donde está hospitalizada. La OMS ha señalado que su estado está mejorando. Según varios reportes, se trata de un nacional británico.

Otras tres personas adicionales presentaron síntomas en el barco. De éstas, una no presenta ahora ningún síntoma, tras haber tenido una ligera fiebre en medio de esta situación, por lo cual se le considera un caso sospechoso. Estas tres personas fueron evacuadas del crucero MV Hondius para ser trasladadas a Países Bajos, donde recibirán atención médica y se les harán las pruebas correspondientes.

Según información del Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés, se trata de un ciudadano británico de 56 años -quien sería el médico del crucero-, un neerlandés de 41 y un alemán de 65 años. Con esta evacuación, ya no queda en el barco ninguna persona que presente síntomas de hantavirus.

El inesperado octavo caso en Suiza

La Oficina Federal de Salud Pública de Suiza anunció también hoy haber confirmado mediante pruebas de laboratorio un octavo caso en este país, que corresponde a un hombre que viajó en el crucero y retornó a territorio suizo a finales de abril.

A su vuelta, el individuo empezó a notar síntomas y acudió al principal hospital de Zúrich, donde se pudo corroborar la infección por hantavirus. Al igual que él, su esposa (sin síntomas) ha sido puesta en aislamiento y se está investigando con qué personas el enfermo tuvo contacto en los últimos días.

Este caso hace evidente la importancia del trabajo de coordinación que ha asumido la OMS con las autoridades sanitarias de distintos países para ubicar a toda personas que haya desembarcado del crucero en alguna de sus escalas y hacer un rastreo de sus contactos.

Ello considerando que el periodo de incubación del virus puede ser de hasta seis semanas.