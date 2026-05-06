Cronología del crucero con los casos del hantavirus: un viaje trágico desde Argentina con tres muertes y la incertidumbre sanitaria

El pasado 1 de abril, 149 pasajeros de 23 nacionalidades diferentes se embarcaron en un crucero en el puerto argentino de Ushuaia. Hasta 88 pasajeros y 61 tripulantes se subieron a un buque que se iba a convertir en trágica noticia apenas un mes después, con tres de ellos fallecidos a causa del hantavirus.

El barco, que navega con bandera de Países Bajos, se dirigía a Cabo Verde y su destino final era Canarias. De los presentes en el MV Hondius, 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española: cinco de Cataluña, tres de Madrid, tres de Asturias, uno de Castilla y León, uno de Galicia y uno de la Comunidad Valenciana.

Pese que a todas las alarmas se encendieron el pasado 2 de mayo, cuando la OMS recibió la notificación del brote de una enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido en el crucero, todo se comenzó a gestar con anterioridad, desde el 1 de abril hasta ahora, cuando la cuenta se salda con tres muertes y al menos otro caso en estado crítico debido al hantavirus.

Cronología del crucero con casos de hantavirus

1 de abril: salida de Argentina

El crucero de lujo parte de Argentina. Concretamente, del puerto de Ushuaia, desde Tierra de Fuego.

11 de abril: primer fallecido

El viaje transcurría con normalidad hasta que el pasado 11 de abril se produjo la primera de las muertes. Un pasajero neerlandés de 70 años murió en su camarote y no se pudo determinar la causa de la muerte a bordo.

24 de abril: cuerpo desembarcado junto a su esposa

El cuerpo del pasajero fue desembarcado en Santa Elena junto a su esposa, que también viajaba en el Hondius. Fueron 13 días los que permaneció el cuerpo del pasajero fallecido en el barco.

27 de abril: se conoce la muerte de la esposa del primer fallecido

La empresa del crucero, Oceanwide Expeditions, conoce que la esposa del pasajero fallecido se había encontrado mal durante el traslado en Santa Elena y falleció poco después en el hospital. Las pruebas posteriores determinaron que la mujer dio positivo en hantavirus.

27 de abril: otro viajero, en estado grave

El mismo día que se conoce la segunda muerte, otro pasajero, de nacionalidad británica, enferma con una condición tan grave que se decide trasladarlo hasta Sudáfrica. Este pasajero sigue en la UCI en Johannesburgo, donde también da positivo en hantavirus.

2 de mayo: tercer fallecido

Cinco días después, se produce una noticia que vuelve a encender las alarmas en el buque. Un pasajero de nacionalidad alemana fallece y, aunque aún no se ha determinado la causa de su muerte, las autoridades sanitarias apuntan al hantavirus como causa más probable.

3 de mayo: Cabo Verde no autoriza el desembarco del crucero

Cabo Verde no concede la autorización necesaria al barco para que proceda a su desembarco, lo que propicia que la OMS se pronuncie después para solicitar a España que atiendan a los enfermos. Dos miembros de la tripulación se encuentran con síntomas de enfermedad respiratoria, uno de ellos en estado leve y otro en condición grave.

6 de mayo: el médico que viajaba en el crucero, trasladado a Tenerife

El médico neerlandés que viajaba en el barco y que había atendido a los fallecidos se encuentra en estado grave y es trasladado al Hospital de la Candelaria de Tenerife, donde es tratado en la única habitación disponible para este tipo de infecciones. Posteriormente, se evacúa a esta persona a Países Bajos para proceder a su cuidado más intensivo.

6 de mayo: confirmada la variante peligrosa Andes

Un laboratorio que trabaja con la OMS confirma que el hantavirus que ha causado tres muertes en el crucero pertenece a la cepa Andes, la única en la que se ha documentado que existe transmisión entre humanos si hay contacto estrecho o se convive en ambientes cerrados, como contó el infectólogo Eduardo López en Más de uno.