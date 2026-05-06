Qué es la cepa Andes del hantavirus que ha causado las muertes en el crucero: "Tiene una característica que da un cuadro mucho más grave"

El hantavirus que ha causado por el momento tres muertes en el crucero del océano Atlántico pertenece a la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, según ha confirmado un laboratorio que trabaja con la OMS y tras tomar una muestra mediante PCR de una persona que había estado a bordo del buque afectado.

Esta variante del virus está presente especialmente en América del Sur, como confirmó el infectólogo Eduardo López en Más de uno, quien subraya que es más peligrosa que las otras cepas. "Esta cepa ocurre generalmente en las Américas, básicamente en el área sur, y tiene una característica que da un cuadro mucho más grave que otras variantes", afirma López, que especifica que Andes produce "más enfermedad hemorrágica".

El infectólogo también asegura que puede haber transmisión de persona a persona con esta cepa siempre que el contacto sea estrecho y si se convive con la persona contagiada en ambientes cerrados, un aspecto que no ocurre con las otras variantes del hantavirus. Precisamente, este es un aspecto que sigue en duda con el crucero, si hubo un caso que luego se transmitió a los otros compañeros de viaje o si había roedores en el barco.

Cronología de las muertes por hantavirus en el crucero

El crucero de lujo partió de Argentina el 1 de abril y a principios del mismo mes un pasajero neerlandés presentó síntomas, tras lo que falleció el día 11.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Johannesburgo (Sudáfrica), pero murió en los servicios de emergencia de un hospital de esa ciudad.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, falleció el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

Atención médica en Tenerife y perplejidad de Fernando Clavijo

El Ministerio de Sanidad español ha designado la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, como lugar para que reciba atención médica el pasaje y la tripulación del MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad. También será atendido en Tenerife el médico de a bordo, que será evacuado en avión en breve hasta un hospital tinerfeño.

Al respecto, se ha manifestado el presidente de Canarias en Más de uno. Fernando Clavijo ha mostrado su perplejidad por la falta de información por parte del Gobierno: "No hay ninguna información que nos diga que el buque tiene que navegar tres días hasta Canarias para hacer una gestión que podría realizarse desde Praia".

"No transmite tranquilidad ni a la población, ni al propio Gobierno de Canarias", ha destacado Clavijo, que ha calificado de "desleal" al Ejecutivo central, al que ha pedido una reunión con el propio Pedro Sánchez para abordar la situación: "Estoy en Bruselas, pero dispuesto a trasladarme a Madrid para hablar personalmente".

Evacuados tres enfermos

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó de que preparaba la evacuación de tres enfermos que requieren atención médica urgente, y destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, en ese proceso.

Las autoridades de Cabo Verde confirmaron este miércoles que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos, pues no permiten que el buque atraque.