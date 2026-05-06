CRUCERO CON HANTAVIRUS

Quiénes son y de dónde vienen los 14 españoles del crucero afectado por hantavirus

Entre los pasajeros españoles que se encuentran en el barco cinco son catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana.

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Toño López-Carrasco

Madrid |

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde.
El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde. | EFE / EPA / ELTON MONTEIRO

La crisis sanitaria a bordo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado al menos tres fallecidos, mantiene en vilo a las autoridades y a los familiares de los pasajeros. Entre las 147 personas que viajan en el buque hay 14 ciudadanos españoles, de los que ya se conoce su procedencia.

Según han confirmado distintas autoridades sanitarias autonómicas, entre los españoles a bordo hay cinco catalanes, tres madrileños, una valenciana y un gallego. Además, todavía no ha trascendido la comunidad de origen de otros cuatro pasajeros.

Para tranquilidad de todos, la situación de los ciudadanos españoles es estable. Los cinco pasajeros procedentes de Cataluña permanecen confinados en el barco sin registrar "ningún síntoma" y están "perfectamente bien de salud y tranquilos", según ha confirmado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

Lo mismo ocurre con los tres madrileños, que se encuentran aislados de forma preventiva. Según ha comunicado la Comunidad de Madrid, los tres se encuentran asintomáticos y en buen estado, por lo que no son sospechosos de portar el virus.

También están confinados de manera preventiva Ricardo Hevia, ornitólogo gallego, y Aitana Forcén-Vázquez, oceanógrafa valenciana, que tampoco presenta signos de la enfermedad.

Un brote con tres fallecidos, de momento

El brote de hantavirus detectado en el crucero ha provocado ya tres muertes y la OMS ha confirmado a fecha 6 de mayo que son ocho las personas contagiadas.

El barco partió desde Ushuaia (Argentina) en una ruta por el Atlántico con destino final las Islas Canarias. A bordo, los pasajeros permanecen bajo vigilancia epidemiológica mientras se intenta determinar el origen del contagio, que podría estar relacionado con la exposición previa a roedores infectados en tierra.

Mientras tanto, el Gobierno español y organismos internacionales como la OMS coordinan el dispositivo para gestionar la llegada del crucero y evitar nuevos contagios. La prioridad es garantizar la atención médica de los casos confirmados y la seguridad del resto de pasajeros, entre ellos los 14 españoles cuya evolución, por ahora, es favorable.

La evolución del brote y el desembarco en Canarias marcarán los próximos pasos de una crisis sanitaria que ha generado preocupación internacional y mantiene en alerta a las autoridades.

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