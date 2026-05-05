La OMS confirma que coordina con España que el crucero afectado por hantavirus se dirija a Canarias

La directora interina de prevención de pandemias de la OMS, María Van-Kerkhove, ha confirmado que se realizará una evacuación médica aérea de las dos personas enfermas a Cabo Verde, mientras que el resto del pasaje y la tripulación del crucero Hondius serán desembarcados en las islas Canarias.

Desinfección completa del barco

Las autoridades españolas acogerán a los pasajeros, ha explicado la OMS, llevarán a cabo una investigación epidemiológica exhaustiva, una desinfección completa del barco y evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo.

La máxima prioridad es evacuar médicamente a dos personas que se encuentran enfermas en el crucero (una con síntomas leves y la otra con síntomas más agudos). "El plan que se está preparando en estos momentos ya está en marcha. El plan actual es que el barco continúe su ruta hacia las Islas Canarias", indicó Van Kerkhove, tras señalar que, aparte de los citados, "no hay otros pacientes sintomáticos" a bordo.

Razones humanitarias

España no se negará a asistir en Canarias al crucero neerlandés que ha sufrido un posible brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, porque lo considera su obligación humanitaria, porque hay españoles a bordo y porque los hospitales de las islas "están preparados".

"Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud", ha señalado a los periodistas el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Anselmo Pestana.