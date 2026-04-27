Onda Cero Podcast estrena el 6 de mayo ‘Los perseguidos’, la mayor producción de ficción en audio del año

Onda Cero Podcast estrenará el próximo 6 de mayo ‘Los perseguidos’, la ambiciosa ficción sonora basada en la novela homónima de Fernando Benzo, galardonada con el Premio Azorín, que irrumpe en el mundo del audio como la mayor producción del año en español.

La serie, compuesta por ocho episodios, reúne a un reparto excepcional encabezado por Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Hervás y Fernando Tejero, junto a otros nombres destacados de la interpretación, como Óscar de la Fuente, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, María Garriga, Juan Gea, Oleg Cricunova, Arturo Querejeta, Daniel Muriel, Candela Serrat, Lucía Herrero y Pepe Sevilla.

‘Los perseguidos’ sigue la investigación de la periodista Daniela Lozano sobre la muerte de su pareja, un caso que pronto revela una compleja trama de corrupción que conecta a policías, mafias internacionales y las más altas esferas políticas. En su búsqueda, contará con la ayuda de Peyo, un expresidiario que guarda claves fundamentales para destapar la red.

La serie conecta a las pandillas de delincuentes juveniles de la España de los años 80 con las tramas de corrupción política de la actualidad, utilizando un lenguaje narrativo y un tratamiento del sonido y música diferentes para las dos líneas temporales.

Escrita y dirigida por Pablo Lara, la serie apuesta por un lenguaje narrativo cinematográfico, con diseño sonoro de Adrián Velasco y música original de Miguel Lara. Además, marca un hito técnico al haber sido grabada y editada con la innovadora tecnología Dolby Atmos, ofreciendo una experiencia inmersiva inédita en el podcast en España.

La producción ha sido desarrollada en Eva Tecnison, con Mireia García al frente de producción y Miguel Ángel Cuevas como director de proyecto. La producción ejecutiva corre a cargo de José María Moix (Onda Cero Podcast), Francisco Cordero y Pablo Lara (Break The Format).

Los dos primeros episodios de ‘Los perseguidos’ estarán disponible a partir del 6 de mayo en la web y app de Onda Cero; y cada semana se estrenará uno nuevo. En las principales plataformas de audio habrá un capítulo nuevo cada semana.