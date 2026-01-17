Juan Diego Guerrero cumple 20 años al frente de Noticias fin de semana

Juan Diego Guerrero, director de Noticias fin de semana de Onda Cero, cumple 20 años siendo una de las voces más importantes de la actualidad informativa de los fines de semana.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en siete cadenas de radio: Radiocadena Española, Cadena COPE, Cadena Rato, Antena 3 de Radio, Radio Nacional de España, Cadena Radio Voz y Onda Cero.

En todas ellas ha dirigido programas de entretenimiento y espacios informativos. Además, ha ocupado cargos de responsabilidad como el de director de Radio Nacional de España en Badajoz o el de director de Programas de la Cadena Radio Voz.

Guerrero ha trabajado en las cadenas de televisión Telecinco y Antena 3; ha colaborado en Telemadrid y Diario 16; ha sido corresponsal en España de la emisora alemana Radio Baviera y ha formado parte de la consultora Burson-Marsteller.

Con toda una carrera profesional envidiable, Guerrero suma a su trayectoria otra década más ante los micrófonos de Onda Cero.