Onda Cero inicia 2026 con su mejor audiencia en once años y con Carlos Alsina pulverizando otra vez su récord histórico

La pluralidad, la diversidad de voces y la objetividad de Onda Cero hacen que comience 2026 con su mejor dato de audiencia de los últimos once años, según la 1ª ola del Estudio General de Medios. La cadena generalista de Atresmedia suma casi 2,4 millones de oyentes, lo que supone incorporar 322.000 nuevos seguidores (+15,7%) con respecto a hace un año.

Carlos Alsina sigue sin tocar techo: el comunicador más relevante de los últimos años vuelve a hacer con Más de uno su mejor registro histórico. Incorpora en el último año 272.000 nuevos oyentes (+17,6%) y se sitúa ya en los más de 1,8 millones de seguidores. En los últimos tres años ha pulverizado su récord.

El rigor, la credibilidad y la capacidad de análisis de Rafa Latorre llevan al informativo La brújula a crecer en 153.000 oyentes en el último año (+38%), alcanzando ya los 551.000.

El estilo desenfadado y cercano, permiten a Jaime Cantizano y su Por fin crecer con respecto a hace un año. Incorpora 116.000 oyentes (+30%) y supera ya el medio millón de ‘porfineros’ en las tardes de Onda Cero.

Gracias a la complicidad y la apuesta por los territorios para la conversación plural de Julia Otero (que acaba de ser reconocida con la Cruz de Sant Jordi), su programa, Julia en la onda, roza el millón de oyentes el sábado. Es el segundo programa más escuchado en las mañanas del fin de semana.

La pasión y la emoción del deporte también destacan en la parrilla de Onda Cero: Edu García, al frente de Radioestadio, logra de media cada fin de semana 426.000 oyentes. Por su parte, Radioestadio noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal mantiene al día de la actualidad deportivas a 217.000 oyentes.

María Hernández debuta como directora y presentadora del informativo Noticias mediodía con 200.000 oyentes, para quienes ordena y resumen cada día la actualidad de la mañana.

Europa FM, la cadena musical que más crece

Europa FM (que hoy cumple 30 años) es la cadena musical de entre su competencia que más crece con respecto a hace un año. Incorpora con respecto a hace un año a 169.000 nuevos oyentes, situándose en los 859.000. La combinación de la mejor comedia y la música que más suena hacen crecer a Cuerpos especiales, con Eva Soriano y Nacho García hasta los 521.000 oyentes, su mejor dato en los últimos dos años.

La radio está en su mejor momento: la generalista logra su mejor dato histórico, con 14,4 millones de oyentes diarios. En el conjunto del medio, 24,7 millones de personas sintonizan cada día con alguna cadena.