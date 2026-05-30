El Gobierno alimenta la teoría de la conspiración sobre sus ocho casos en los tribunales: "Algo extraño hay"

El Gobierno y el PSOE han reforzado el discurso de que los distintos procedimientos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo responden a una estrategia coordinada contra Pedro Sánchez y el partido.

Después de que el jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, sugiriera la existencia de intentos de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos", este viernes ha redoblado sus críticas con la publicación de un vídeo de casi diez minutos en redes sociales en el que cuestiona parte del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que menciona al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con un contrato de Adif.

Puente puso en duda el rigor de algunas conclusiones policiales y volvió a cargar contra determinados medios de comunicación, a los que acusó de contribuir a una campaña contra el Ejecutivo. Según el ministro, el problema en España no es la libertad de expresión, sino el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. Desde Moncloa y Ferraz insisten en denunciar filtraciones y actuaciones que consideran dirigidas contra el presidente.

En la misma línea se expresó la portavoz socialista, Pilar Alegría Mínguez, quien aseguró que insinúa información privilegiada del PP, ya que "cualquier ciudadano que esté viendo estas filtraciones es consciente de que algo extraño hay". "Ingenuos no somos", añadió, al tiempo que denunció un supuesto "trato diferencial" y una "persecución" hacia todo lo relacionado con el entorno del jefe del Ejecutivo.

Los socios rechazan romper con Sánchez

Los socios parlamentarios del PSOE también han mostrado, con distintos matices, su rechazo a sumarse a las peticiones de adelanto electoral o a una eventual moción de censura. Formaciones como Sumar, ERC, Bildu, Compromís, los Comunes, Podemos o el BNG mantienen por ahora su respaldo al Gobierno pese al desgaste provocado por los distintos procedimientos judiciales.

Junts se desmarca parcialmente de esa posición y se muestra partidario de acudir a las urnas, aunque recuerda que no tiene capacidad para forzar ni elecciones ni una moción de censura. Así lo expresó este viernes la portavoz de la formación en el Congreso, Miriam Nogueras, quien señaló que con siete diputados no pueden activar ninguna de esas iniciativas.

Mientras tanto, fuera de la esfera política, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, volvió a defender la continuidad del Ejecutivo y pidió a las fuerzas de izquierdas que mantengan el actual Gobierno de coalición, al considerar que Pedro Sánchez no es responsable de ninguno de los casos que actualmente se encuentran bajo investigación judicial.