Alsina recuerda los tres puntos del 'caso Leire' que ni Óscar Puente ni el PSOE han desmentido: "¿Cuál es la conjura no democrática?"

Carlos Alsina tira de ironía para explicar el canutazo que dio el ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la prensa este jueves, en relación con las últimas investigaciones e imputaciones que ha habido en el seno del PSOE en relación con presuntos casos de corrupción: el 'caso Plus Ultra' y el 'caso Leire Díez'.

"Muy mala digestión del PSOE por la imputación de Zapatero y la UCO"

"Muy mala digestión viene haciendo el PSOE por la imputación de Zapatero y del registro...perdón, el requerimiento de información de la UCO en Ferraz", ha comenzado el presentador de Más de uno. "La digestión tan atragantada que, no el PSOE, pero sí algunos dirigentes como Óscar Puente, han exhumado la conjura universal contra el partido, el empeño de algunos de utilizar métodos no democráticos para acabar con el actual Gobierno".

En opinión de Alsina, hace algunos años, el hecho de que hubiera salido un ministro del Gobierno de España a decir públicamente que se están produciendo complots "no democráticos" para acabar con un Ejecutivo, hubiera tenido "una repercusión máxima, habría temblado España", pero el problema es que "ahora ya, como es lo de siempre, pues la cosa ha sido acogida. Que sí, que sí, pero vamos, que Zapatero sigue imputado".

"Lo que hay", considera el presentador, "son investigaciones judiciales y en el PSOE dicen que ya es coincidencia". ¿Coincidencia con qué? "Con que vaya la UCO a Ferraz cuando está Sánchez con el Papa, ¡qué casualidad! Que coincida lo de Zapatero con lo de la UCO en Ferraz. Están ahí conchabados el juez Calama con el juez Santiago Pedraz, cuyos críticos en otros tiempos le llamaban 'Santiago Ferraz', precisamente porque le tachaban de afín al PSOE".

Los tres puntos clave que el PSOE aún no ha desmentido

El caso es que ayer, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, dijo que el partido nunca había participado en ninguna de las acciones delictivas que describe el auto del juez Pedraz. "Y dices: si lo dice la secretaria de Organización, ¿cabe concluir que lo está diciendo el PSOE o, a partir de ahora, tenemos que distinguir entre lo que dice la secretaria de Organización y lo que dice el PSOE? Una cosa es lo que hiciera Santos Cerdán y otra que se pueda decir que lo hiciera el PSOE".

Porque, para Alsina, hay tres puntos clave en el auto del juez Pedraz que el PSOE, por mucho que haya declarado en las últimas horas, no ha desmentido todavía:

Que Santos Cerdán recibiera 22 veces en Ferraz a Leire Díez .

. Que Santos Cerdán se reuniera con Leire Díez, Javier Pérez Dolset , Patricia López para hablar de los audios del comisario Villarejo .

, para hablar de los . Que desde el PSOE se le pagara una campaña de publicidad de 20.000 euros a Crónica Libre, a Patricia López, en el marco de las conversaciones para que tuviera la mayor difusión posible el contenido de alguno de esos audios y la sospecha de que había irregularidades en las investigaciones judiciales.

"Todo eso no lo ha desmentido el PSOE. Entonces, ¿cuál es la conjura no democrática, exactamente?", concluye Alsina.