PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PSOE

La UCO entra en la sede del PSOE en Ferraz en una operación contra la presunta financiación ilegal del partido

Agentes de la Guardia Civil han accedido a Ferraz a primera hora para requerir información vinculada al caso Leire, la llamada 'fontanera' del PSOE, y que sería una nueva trama de supuesta financiación irregular.

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ondacero.es

Madrid |

Un agente de la UCO sale de la sede del PSOE de la calle Ferraz, a 20 de junio de 2025/ Diego Radamés / Europa Press
Un agente de la UCO sale de la sede del PSOE de la calle Ferraz, a 20 de junio de 2025, | Diego Radamés / Europa Press

La UCO se ha personado en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz de la capital desde primera hora de este miércoles. Agentes de la Guardia Civil han acudido a la sede socialista para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado fuentes próximas a la investigación. Esto supondría una nueva supuesta red de financiación irregular del partido.

Las autoridades también tienen orden de registrar determinados inmuebles que pertenecen a altos cargos del Partido Socialista, como el del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y el de Santos Cerdán. El dispositivo también ha sido impulsado por la Fiscalía Anticorrupción y que se prevé que se alargue durante la jornada de este miércoles.

Altos cargos del PSOE implicados

Se trata de una investigación que apunta a un supuesto sistema prolongado en el tiempo, con fondos inyectados de manera opaca en la contabilidad del PSOE para pasar por alto al Tribunal de Cuentas. La UCO también señala a altos cargos de los socialistas que habrían participado de forma activa para ocultar cantidades de dinero de procedencia ilegal.

Esto supone la concurrencia a elecciones con mayor presupuesto del declarado inicialmente por parte de un PSOE que contaría con un entramado de mensajes e incluso movimientos bancarios acreditados por la UCO, por lo que los agentes buscan diversos documentos y archivos en esta línea de investigación.

La reacción del PP: Feijóo dice que "no queda más remedio que darle voz a los españoles"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado tras conocerse la noticia del registro de la UCO que "no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata", en referencia a unas elecciones anticipadas.

A su llegada al Congreso, Feijóo ha insistido en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno y ha llamado a los socios a dejar de apoyar a un Ejecutivo que "apesta". "¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?" ha preguntado el líder del PP.

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