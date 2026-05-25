Mundial 2026: esta es la lista de los 26 convocados de España por Luis de la Fuente

Luis de la Fuente ya ha anunciado la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a España en Estados Unidos, México y Canadá. A 17 días del comienzo del Mundial 2026, el entrenador de la selección española ha apostado por su bloque de siempre, que tantas alegrías nos dio en la Eurocopa 2024, además de varias incorporaciones de alto nivel.

Su majestad el rey Felipe VI ha sido uno de los encargados de protagonizar el anuncio oficial de la convocatoria de España para el Mundial 2026.

Felipe VI, durante el anuncio de los convocados por Luis de la Fuente. | RFEF

El debate en portería

Entre los seleccionados por Luis de la Fuente, estarán Unai Simón, fiel guardameta de Luis de la Fuente durante toda su etapa de seleccionador; David Raya, mejor portero de la Premier League por tercer año consecutivo; y Joan García, trofeo Zamora de la presente campaña y, para muchos, merecedor de la titularidad durante este mundial.

Lo bueno de existir dudas sobre quién debería ser titular bajo palos es que todos dan el nivel suficiente. Se queda fuera de la lista Álex Remiro, guardameta de la Real Sociedad que fue convocado la pasada Eurocopa.

Estos son los tres porteros que irán al Mundial 2026:

Unai Simón (Athletic Club de Bilbao)

David Raya (Arsenal)

Joan García (FC Barcelona)

Garantías y polivalencia en defensa

Hacía tiempo que la defensa de España no ofrecía tantas alternativas, todas y cada una de ellas con calidad suficiente para hacerse con un hueco en el once titular. Se quedan fuera grandes baluartes como Dean Huijsen, Robin Le Normand o Dani Vivian, habituales en las convocatorias del seleccionador español.

En el lateral derecho, la titularidad parece indiscutible para Marcos Llorente, cuya polivalencia puede ser clave, acompañado de Pedro Porro. La zaga central estará formada por Laporte, Pau Cubarsí, Marc Pubill y Eric García. Estos dos últimos se incorporan a la lista después de quedarse fuera en la anterior convocatoria de amistosos, ambos por lesión. El puesto de lateral izquierdo se lo disputarán Marc Cucurella y Álex Grimaldo, como ya ocurrió en la pasada Eurocopa.

Estos son los defensas que irán al Mundial 2026:

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Pedro Porro (Tottenham Hotspur)

Aymeric Laporte (Athletic Club de Bilbao)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Eric García (FC Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea FC)

Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Un centro del campo de nivel mundial

El centro del campo, quizás, era el que más dudas albergaba antes de la convocatoria. Con la reciente lesión de Fermín se abría un hueco en la lista, además de varias posiciones con alternativas de nivel. Se quedarán fuera de la convocatoria Moleiro, Fornals y Pablo Barrios, manteniendo así a su bloque de confianza como mediocampistas.

Eran indiscutibles los dos pivotes Rodri y Martín Zubimendi, mientras que como interiores no podían faltar Pedri, Fabián, Dani Olmo y Álex Baena. Se incorporan, además, Mikel Merino y Gavi, ausentes durante los últimos meses por lesión.

Estos son los centrocampistas que irán al Mundial 2026:

Rodri (Manchester City)

Martín Zubimendi (Arsenal)

Pedri (FC Barcelona)

Fabián (PSG)

Dani Olmo (FC Barcelona)

Mikel Merino (Arsenal)

Gavi (FC Barcelona)

Álex Baena (Atlético de Madrid)

Delantera estelar

Finalmente, Luis de la Fuente ha anunciado qué jugadores liderarán el ataque de la selección española. Con varias alternativas de alto nivel, se quedan fuera Gonzalo o Toni Martínez, quienes habían sonado para acompañar a los fijos del seleccionador.

El protagonismo en los extremos lo tendrá un flamante Lamine Yamal, premio al mejor jugador joven y máximo asistente de la Eurocopa 2024, acompañado de jugadores de renombre como Nico Williams, Yéremy Pino y la sorpresa, entre comillas, de Víctor Muñoz. La electricidad que ha demostrado durante la presente campaña en Osasuna le ha valido para hacerse con un puesto en la convocatoria.

Como delantero centro estará Oyarzabal, autor del gol que nos dio la Eurocopa frente a Inglaterra, además de Ferran Torres y Borja Iglesias.

Estos son los atacantes que irán al Mundial 2026:

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Nico Williams (Athletic Club de Bilbao)

Víctor Muñoz (CA Osasuna)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Ferran Torres (FC Barcelona)

Borja Iglesias (Celta de Vigo)

Yéremy Pino (Crystal Palace)

A por la segunda estrella

La selección española, liderada por Luis de la Fuente, buscará con esta plantilla alzarse con la segunda Copa del Mundo de su historia, como ya hizo en Sudáfrica hace 16 años. Será el próximo 15 de junio cuando España debute en el Mundial, frente a la selección de Cabo Verde. Antes, se enfrentará a Irak y Perú como amistosos de preparación.

Además, acompañarán a los 26 convocados varios jugadores de apoyo: Marc Bernal (Barcelona), Javi Rodríguez (Celta), Jesús Rodríguez (Como), Leo Román (Mallorca), Gonzalo García (Real Madrid), Sergio Gómez, Jon Martin y Beñat Turrientes (Real Sociedad) y Javi Guerra (Valencia).

El equipo convocado demuestra garantías y polivalencia, fundamental para hacerse con la segunda estrella.