Ábalos asegura que advirtió a Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y apunta a Zapatero: "No era una aerolínea consolidada"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que actualmente se encuentra en prisión provisional por su implicación en el "caso Koldo", ha asegurado este viernes que avisó al presidente Pedro Sánchez sobre su negativa para aprobar el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra.

En unas declaraciones emitidas en La 1, Ábalos ha querido negar que hayan existido "dos caminos" para conseguir el rescate, como sospecha el juez José Luis Calama en el auto de imputación al expresidente socialista: una a través del propio exministro y otra mediante Zapatero, quien adquirió "un papel predominante" y permitió a la aerolínea lograr sus objetivos.

Ábalos ha contado que "nadie se dirige en ningún sentido a mí. Todo lo contrario", además de certificar que fue en el Consejo de Ministros donde se enteró de la aprobación del rescate.

También ha explicado que Zapatero le puentea y "habla directamente" con el que era secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda y actual presidente de Correos, Pedro Saura. Ese fue el momento en el que Ábalos se dirigió a Pedro Sánchez para mostrarle su rechazo al préstamo.

Ha desvelado que "cuando me enteré, me referí al presidente advirtiéndole que no era pertinente, que no era una aerolínea consolidada", para también asegurar después que desconoce si su exasesor Koldo García intercedió porque "actuaba por la calle lateral".

Ábalos niega haber recibido ninguna llamada de Zapatero

Fuentes del entorno de Ábalos han querido desmentir "rotundamente" que recibiera llamada o comunicación de Zapatero "ni de ninguna otra persona" en relación con Plus Ultra.

También señalan que la participación de la Secretaría de Estado, Dirección de Aviación Civil y Agencia de Seguridad Aérea (AESA) en el citado expediente se desarrolló "con total independencia y rigor", "exactamente igual que en el resto de ayudas a las demás compañías aéreas", según han precisado.

En una conversación desvelada por El Mundo entre Ábalos y Saura, ambos se refirieron a un informe de la AESA, adscrita a Transportes, sobre la ayuda de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra cuyo contenido fue publicado y que provocó una reacción en el ministerio.

"Mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra, y dos, que la Sepi está fuera de control", le escribió entonces el ex secretario de Estado.

Se siente agraviado por el PSOE

En las mismas declaración que ha enviado desde la prisión de Soto del Real, Ábalos también ha mostrado su indignación con la diferencia de trato del PSOE con su caso y la imputación de Zapatero por el "caso Plus Ultra".

El exministro ha lamentado que "existe una doblez en el trato bastante evidente. A Zapatero se le arropa, se le protege, se le está dando cobertura, mientras que a mí no se me dio oportunidad. "Entiendo que la presunción de inocencia juega para todos en el mismo nivel y me siento muy agraviado por la postura del partido", ha zanjado.