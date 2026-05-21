La clave del futuro procesal de Zapatero depende de lo que haga "Julito": "Lo que le queda a Julio Martínez es hacerse un Aldama"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido citado como imputado por la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio en relación con el caso Plus Ultra por un supuesto cobro de comisiones ilegales. Además, se enfrentaría también a otros delitos relacionados con personas de su entorno, entre ellos, Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente y dueño de la empresa Análisis Relevante.

El juez José Luis Calama sitúa al expresidente en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras, para conseguir resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros: "Ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

El núcleo de confianza del expresidente lo formaba, entre otros, Julio Martínez Martínez, amigo con el que Zapatero iba a correr de forma habitual y que, según el juez, se encargaba de captar clientes, así como de la gestión de los encargos. Detenido el pasado mes de diciembre, los responsables de Plus Ultra lo consideraban el "lacayo" del expresidente.

La clave de la estrategia procesal de Zapatero pasa por lo que diga Julio Martínez Martínez

Precisamente, según explican en la Tertulia de Más de uno, la clave de la estrategia procesal de José Luis Rodríguez Zapatero pasa por lo que haga Julio Martínez Martínez porque el juez basa buena parte del auto en dudar de que todo ese trabajo de consultoría existiera, a pesar de que el propio expresidente le dijese a Carlos Alsina el pasado 23 de marzo que era perfectamente lícito. Se duda de eso y se duda de que los trabajos de maquetación de la empresa What The Fav (la agencia de las hijas de Zapatero) constasen el dinero que recibían por ellos: "Estaban muy bien pagados, pero la cuestión está en si llegaron a existir", explica Marta García Aller. Por ello, "para demostrar que esos trabajos existieron y que estaban a buen recaudo, lo que diga Julio Martínez Martínez va a ser fundamental".

Carlos Alsina recuerda que durante su entrevista con Zapatero se habló sobre si la labor de consultoría se podía acreditar documentalmente: "El propio expresidente dijo que podía haber tanto informes que él había escrito personalmente, como asesorías orales, que son informes orales que no dejan un documento que se pueda aportar. Y que eso no significa que no haya habido esa consultoría o esas reuniones con potenciales clientes o personas que Análisis Relevante entendía que se tomaran un café con él".

"A Julio lo que le queda es hacerse un Aldama"

"Él lo que dice es que hay informes escritos (porque los ha escrito él, aunque luego se los mandara a Sergio Sánchez, el otro coautor de los informes) y documentos que se pueden aportar, que sí existen. Pero que, además de eso, hay otros servicios que él ha prestado que son informes orales y reuniones con potenciales clientes. El juez te dice que los documentes, pero no puedes demostrarlo", explica Alsina.

Y por esa línea es por donde asegura Pilar Gómez que irá la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, según fuentes del entorno del expresidente: "Si le dice a Julio Martínez Martínez que creen esa primera empresa para hacer una consultoría legal con estos informes verbales o no verbales [...]. La idea es que "Julito" empieza a utilizar el nombre del expresidente en vano, un poco como lo que hemos visto con Ábalos, Koldo y Aldama".

Pero, ¿cuál es la parte de toda esta posible defensa que no le cuadra a Pilar Gómez? "Por lo que me dicen, esta es un poco la línea de investigación, pero, ¿en qué se desmonta? En que habrá que ver a Julio por el caso Plus Ultra, porque a él le llega un dinero y luego a Zapatero le entra también ese dinero. A mí esta parte no me cuadra, pero la idea va por ahí".

"El juez dice muy bien que Zapatero se cuida mucho de que la operativa sea esta. Entonces, a Julio lo que le queda es hacerse un Aldama, es decir, colaborar con la justicia porque sí que tiene un horizonte judicial complicado y de ahí que esté dando entrevistas. Yo creo que él ya ha decidido cuál es esa línea de defensa", asegura la periodista.