El expresidente Zapatero, imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado por la Audiencia Nacional en la investigación de cobro de comisiones ilegales relacionada con el caso Plus Ultra, según informa El Confidencial. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha lanzado una nueva operación este mismo martes, aunque la investigación que la propia UDEF ha llevado a cabo en los últimos meses ya implicaría a Zapatero en el cobro de comisiones ilegales y lavado de fondos.

Es la primera vez en la historia de nuestra democracia en la que un expresidente es investigado en una causa por corrupción. La imputación ha sido dictada por el juez José Luis Calama, con una decisión que tiene su origen en la primera fase de las diligencias que llevó otro juzgado. El magistrado indaga en el supuesto uso irregular de los 53 millones de euros que el Ejecutivo central concedió a Plus Ultra.

Además de esta imputación, El Confidencial asegura que Zapatero también se enfrenta a otros delitos y que están involucradas sociedades mercantiles y personas de su entorno, entre ellos, Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno que ya fue detenido. El propio Zapatero dijo en la reciente entrevista con Alsina que consideraba "extraño" que hubiesen salido fotografías con Martínez Martínez días antes de que se produjera la detención.

El supuesto desvió del rescate público: empresas españolas, línea con Moncloa y Análisis Relevante

Según dicha información, el montante de dinero saldría de empresas españolas que tenían como objetivo asegurar una línea directa con Moncloa y también gobiernos de otros países, lo que les llevaría a lograr beneficios tales como contratos públicos, informaciones privilegiadas y otras ayudas.

Pero la cosa no acaba ahí. Otra parte del dinero llegaría procedente del saqueo de la petrolera de Venezuela (PDVSA) y de un programa de alimentos del país sudamericano. El montante del rescate público de Plus Ultra (53 millones) sería desviado por los implicados para complicar la búsqueda del dinero por parte de las autoridades.

Entre las sociedades mercantiles implicadas se encuentra Análisis Relevante SL, de la que cobraron el propio Zapatero y sus hijas más de 660.000 euros en concepto de asesoramiento y comunicación, aunque los trabajos no habrían sido acreditados.

La reacción de Page en Más de uno: "Me deja de piedra"

El presidente de la Junta de Castilla- la Mancha, Emiliano García Page, ha reaccionado en Más de uno a esta noticia al ser preguntado por Carlos Alsina. "Me deja de piedra", ha dicho el presidente manchego, quien ha añadido que espera que pueda quedar todo aclarado "por el bien suyo y de la familia del PSOE".