Quién es Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero investigado por su relación con Plus Ultra

En las últimas semanas, el nombre de Julio Martínez Martínez ha acaparado todas las portadas tras ser investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco del caso Plus Ultra, una investigación sobre supuestos casos de blanqueo de capitales y uso indebido de fondos en relación con el rescate de la aerolínea.

Julio Martínez es el dueño de la consultora Análisis Relevante, empresa para la cual trabajaba José Luis Rodríguez Zapatero como asesor. Es el motivo por el que el expresidente compareció en el Senado, tras haber recibido ingresos cercanos a los 450.000 € entre 2020 y 2025. Por su parte, el expresidente niega cualquier irregularidad o relación con el rescate de Plus Ultra.

Según investigaciones periodísticas, Martínez habría facturado importantes sumas a través de varias sociedades por servicios de "gestión" o asesoría ante autoridades venezolanas para empresas que operan allí. El pasado 8 de diciembre, tres días antes de su detención, José Luis Rodríguez Zapatero se reunió con él en la zona de El Pardo.

Quien es Julio Martínez 'Julito'

Julio Martínez es un empresario alicantino discreto, sin trayectoria política ni relevancia mediática, al menos hasta que estalló el caso Plus Ultra. Comenzó a trabajar como intermediario de Plus Ultra, contratando a Zapatero como asesor. Asimismo, Whattefav, la agencia de marketing de las hijas de Zapatero, ha tenido a Análisis Relevante como cliente.

Conocido también como 'Julito', fue detenido en diciembre tras reunirse con Zapatero, encontrándose en su casa 300.000 euros en metálico y sin declarar. El dueño de Análisis Relevante cobraba de empresas españolas por sus gestiones en Venezuela, a la vez que pagaba a Zapatero y sus hijas. Cobró por sus servicios 500.000 euros, según El Mundo, mientras que Zapatero ingresó 450.000 euros por sus "consultorías globales" y la empresa de las hijas del expresidente percibió alrededor de 200.000 euros.

La empresa Plus Ultra fue rescatada por el Gobierno español el 9 de marzo de 2021 por 53 millones de euros. Aldama declaró que Zapatero presionó a Ábalos para que lo rescatara y Pedro Sánchez avaló la operación. Según Aldama, Koldo dijo que habría conseguido comisiones de una cuenta con 10M€ en Panamá.

El rescate como tal ya fue difícil de explicar por sí solo. Al fin y al cabo, Plus Ultra es una aerolínea con una pequeña participación de mercado, una flota reducida, poco empleo y una situación financiera precaria. Además, quedaron excluidas de las ayudas otras compañías más grandes e importantes.

Relación entre Zapatero y Julio Martínez

Durante la entrevista concedida a Carlos Alsina en Más de uno, Zapatero ha hablado sobre su amigo Julio Martínez. Él asegura que es "muy extraño" que, tres días antes de la detención de Martínez, se produjera un seguimiento que derivó en la publicación de unas imágenes junto a él en una de las carreras habituales que realizaba con él en la zona de El Pardo.

Según ha denunciado, ese material fue difundido posteriormente con "información manipulada", lo que sirvió al Partido Popular para solicitar su comparecencia en la comisión del Senado. "Es un dato extraño que tres días antes de la detención se me haga una foto y dos días después se publique un reportaje sobre ese encuentro", ha señalado.

En el caso de Plus Ultra, el expresidente ha sido tajante al negar cualquier vínculo con la aerolínea: "No he tenido ninguna relación con Plus Ultra".

Además, ha denunciado la difusión de informaciones falsas, como supuestos encuentros sin cobertura telefónica o la entrega de documentación confidencial: "Eso es lo que motiva mi comparecencia. Me sigue extrañando".