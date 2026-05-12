Alsina y Casimiro García-Abadillo se enfrentan por la gestión del Gobierno de la crisis del hantavirus: "¿Qué problema hay en decir que lo ha hecho bien?"

El operativo del hantavirus en nuestro país ha llegado a su fin. Con la llegada de los españoles al Hospital Gómez Ulla y el resto del pasaje a sus países, España concluye con normalidad esta crisis, a la espera de cómo se desarrollen los casos y posibles positivos posteriores. No obstante, la gestión del Ejecutivo ha causado debate en tiempo de tertulia en Más de uno.

Casimiro García-Abadillo ve desproporcionado por parte del Gobierno el "sacar pecho de una operación" a la que no ve demasiada complejidad, más allá de "organizar bien la llegada de barcas y aviones". "¿Dónde está el éxito?", se pregunta, a lo que Alsina le responde con otra cuestión: "Entonces, ¿ha sido un fracaso?".

En este sentido, García-Abadillo considera que "el que no pase nada horroroso es un éxito". "¿Qué podía haber pasado? No veo el motivo de este orgullo, de esta especie de satisfacción nacional y tal, que usted no ha hecho más que organizar la bajada de pasajeros del barco", explica, para después insistir en que no ve "dónde está la complejidad".

"¿Qué habría pasado si aparece un vecino contagiado?"

"Somos los medios los que nos hacemos unos líos tremendo", contesta Alsina, que añade que el Gobierno ha explicado "desde el primer momento" en qué consistía el operativo: "Como Clavijo no quiere que el crucero llegue al muelle, se fondea. Hay que poner de acuerdo a todos los gobiernos de los que son nacionales los pasajeros para que envíen los aviones a repatriar. El Gobierno nunca ha dicho algo distinto, ni que fuera a hacer el desembarco de Normandía y otras bobadas que se están escribiendo".

Además, Alsina comenta que "qué habría pasado si aparece un vecino contagiado de Granadilla que no se sabe cómo se ha contagiado". "Estaríamos diciendo que el Gobierno es el responsable de que se haya producido un contagio y diríamos que es un gran fracaso", sostiene, al mismo tiempo que dice que ya hay quien achaca al Ejecutivo que haya un español contagiado, cuando este hecho se habría producido antes, en el barco.

"Si alguien se hubiera contagiado en el puerto, en el muelle, ¿qué no estaríamos contando del fracaso del Gobierno? Basta con decir que todo ha salido como tenía que salir, con profesionalidad, solvencia", asegura Alsina, al que Casimiro García-Abadillo vuelve a decir que "parece que el Gobierno lo ha hecho maravillosamente bien, cuando el Gobierno ha empezado con la contradicción de que el barco sí, barco no": "Entre blanco y negro, hay otros colores. El Gobierno no ha hecho nada".

Por último, Alsina se pregunta que, si el Ejecutivo "no lo ha hecho mal, qué problema hay en decir que lo ha hecho bien". "Este es el asunto, si lo ha hecho bien, pues lo ha hecho bien", termina el director de Más de uno.