El ministro Torres asegura que no ha podido hablar con Ayuso sobre el crucero afectado por hantavirus y ella lo niega

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado este domingo que ha hablado con los presidentes de las seis comunidades autónomas de las que proceden los catorce españoles evacuados del crucero MV Hondius, salvo con la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmación que ella ha desmentido.

En declaraciones en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) con motivo del desalojo del pasaje del crucero afectado por un brote de hantavirus, Torres ha comentado también que todos los presidentes con los que ha podido hablar le han agradecido el trabajo realizado para proteger la seguridad de la población. Asegura que con la única que no había podido contactar era con Ayuso, que tal vez, ha observado, "estaba volando" desde México, donde ha estado de viaje oficial.

Por contra, Díaz Ayuso ha mantenido que es "falso" que el ministro no haya contactado con ella y ha advertido de que "el comodín 'Ayuso' no puede ocultar cada crisis que crea este Gobierno".Así lo ha manifestado la presidenta madrileña en su cuenta de X, en la que ha relatado que Torres la llamó el pasado miércoles y ella le devolvió la llamada "media hora más tarde". Este domingo, ha añadido, el ministro le ha enviado un mensaje "supuestamente" para informarla. "Pero veo que era para otra cosa", ha planteado.

Tras las declaraciones de la mandataria, el ministro insiste en que "todos respondieron al mensaje excepto la presidenta de la Comunidad de Madrid", sobre la que dijo "sin mala intención que igual estaba volando". Asimismo, indica que el operativo "va según lo previsto" y que las labores continúan "en el Puerto de Granadilla", al que llegó a las siete de la mañana "esperando el desembarco de los pasajeros estadounidenses".

Así marcha el operativo del desembarco

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius han llegado sobre las 16:30 horas de este domingo al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El hospital ha activado el protocolo sanitario ante el ingreso de los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, tras su llegada este domingo, sobre las 15:00 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz.