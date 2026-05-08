ESPAÑA

Ayuso cancela su agenda en México y regresa antes de lo previsto tras denunciar un “boicot” del Gobierno de Sheinbaum

La presidenta madrileña suspende su asistencia a los Premios Platino y el tramo final del viaje en Monterrey en medio de una creciente polémica política

ondacero.es

Madrid |

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, asiste a la presentación de ''La Malinche'', el musical, en el Frontón de la Ciudad de México, México, el 4 de mayo de 2026. El musical aborda los acontecimientos históricos relacionados con el colonizador español Hernán Cortés y el pueblo de la Gran Tenochtitlán.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, asiste a la presentación de ''La Malinche'', el musical, en el Frontón de la Ciudad de México, México, el 4 de mayo de 2026. El musical aborda los acontecimientos históricos relacionados con el colonizador español Hernán Cortés y el pueblo de la Gran Tenochtitlán. | Gerardo Vieyra-GETTY

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido adelantar su regreso a España y cancelar la última parte de su viaje institucional a México tras denunciar un “clima de boicot” impulsado, según su Ejecutivo, por el Gobierno mexicano que lidera Claudia Sheinbaum.

Escalada de tensión política durante el viaje

La decisión llega tras varios días de fricciones públicas entre Ayuso y dirigentes mexicanos, incluida la propia presidenta del país. Desde su llegada el pasado fin de semana, la dirigente madrileña había protagonizado declaraciones sobre la historia de la conquista y críticas al partido gobernante, Morena, que fueron respondidas con dureza desde el Ejecutivo mexicano.

Sheinbaum llegó a cuestionar el discurso de Ayuso, señalando que “difícilmente” la sociedad mexicana respaldaría a quien elogia figuras como Hernán Cortés, y acusándola de desconocer la historia del país.

Cancelación su agenda política en México

En este contexto, Ayuso ha renunciado a asistir a la gala de los Premios Platino, que se celebra este sábado en la Riviera Maya, pese a que la Comunidad de Madrid es una de las instituciones patrocinadoras del evento.

El Gobierno regional sostiene que autoridades mexicanas habrían llegado a presionar a la organización del acto e incluso a plantear medidas como el cierre del recinto si la presidenta acudía, una afirmación de alto voltaje político que, por el momento, no ha sido confirmada por fuentes oficiales mexicanas.

Fin anticipado del viaje institucional

La Comunidad de Madrid también ha anunciado la suspensión de la agenda prevista en Monterrey, que incluía encuentros institucionales y con representantes del sector cultural. Aunque el regreso estaba fijado inicialmente para el 12 de mayo, el Ejecutivo autonómico no ha concretado la nueva fecha de vuelta.

Desde el entorno de Ayuso se insiste en que la agenda seguía activa, pese a las críticas de la oposición, y se denuncia que el Gobierno mexicano solicitó información detallada sobre las reuniones previstas durante la visita.

Cruce de acusaciones sin precedentes

El Ejecutivo madrileño ha elevado el tono al calificar la situación de “inédita” en las relaciones institucionales, llegando a hablar de un gesto “sin precedentes” contra una representante española. Mientras, desde México, las críticas se han centrado en el contenido político de las intervenciones de Ayuso durante su estancia.

El episodio abre un nuevo frente diplomático y político en torno a una visita que, en principio, tenía carácter económico y cultural, pero que ha derivado en un choque abierto de discursos entre ambos gobiernos.

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