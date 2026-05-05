Dónde está el crucero afectado por hantavirus: el mapa que muestra su ubicación en tiempo real

Todas las miradas están puestas en el crucero MV Hondius, en el que la Organización Mundial de la Salud ha identificado siete casos de un brote de hantavirus. Tres personas han fallecido, una se encuentra en estado crítico, y otras tres presentan síntomas leves en este barco que permanece actualmente retenido frente a las costas de Cabo Verde.

Este barco transporta a 147 personas, en el que se incluyen 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades diferentes. Entre ellos, 13 pasajeros y uno de los tripulantes son españoles. El hantavirus es una enfermedad que se transmite por secreciones de roedores, y su transmisión entre personas es muy difícil.

Un mapa permite seguir su posición en tiempo real

A través de la aplicación VesselFinder, se puede seguir en tiempo real la ubicación de todos los barcos que actualmente se encuentran navegando en cualquier rincón del mundo. El crucero holandés no es una excepción, y a la hora de buscar su nombre, podemos rastrear su recorrido.

Un recorrido que inició el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (Argentina) rumbo a Cabo Verde, donde permanece retenido actualmente. El crucero contempla la posibilidad de desembarcar en las islas Canarias para complementar el seguimiento de esta enfermedad con nuevos exámenes médicos.

Fernando Simón tranquiliza su posible llegada a Canarias

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha tranquilizado esta posibilidad afirmando que, en el caso de que este barco llegue a Canarias, "podría llegar sin enfermos porque los afectados serían evacuados por vía aérea a sus países de origen o a Holanda".

También ha recalcado que, "llega a una isla que cuenta con una unidad de aislamiento y tratamiento de alto nivel para pacientes de riesgo donde se les puede dar un tratamiento sin que corran riesgo ni los profesionales ni se infecte nadie".