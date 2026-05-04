En directo, José Luis Ábalos declara en el Supremo en el juicio por el caso mascarillas

Feijóo exige que Sánchez cuente "todo lo que sabe"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cuente de una vez todo lo que sabe" de la trama de presunta corrupción perpetrada por sus "hombres" en vísperas de que su exministro José Luis Ábalos declare en el Tribunal Supremo en el juicio del 'caso mascarillas'. Así se lo exigió desde Jerez, en su primer mitin en la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, donde pidió el voto para el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que "todo esto no vuelva a Andalucía".

Feijóo remarcó que la imagen de "los hombres de Sánchez" desfilando por el Tribunal Supremo no puede exportarse a Andalucía, e insistió en que los enjuiciados no eran "gente que pasaba", sino "las personas que estaban en el corazón del poder de Sánchez". "Los que trabajaban con él, los que hacían campaña con él, los que decidían con él, los que gestionaban el Partido Socialista con él", expuso.