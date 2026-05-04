En directo, José Luis Ábalos declara en el Supremo en el juicio por el caso mascarillas
El exministro de Transportes declara este lunes en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra su exasesor Koldo García y Víctor de Aldama.
La reacción del PSOE a las declaraciones de Aldama y Koldo: incredulidad por las "mentiras" y niegan los billetes de 500
Koldo asegura que Ábalos sufrió "presión" por parte de Jéssica ya que si no "la opinión publica conocería cosas personales"
Aldama acusa a Sánchez de ser el "escalafón 1 de la banda organizada": "Me dijo 'muchas gracias, sé perfectamente lo que estás haciendo'"
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Feijóo exige que Sánchez cuente "todo lo que sabe"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cuente de una vez todo lo que sabe" de la trama de presunta corrupción perpetrada por sus "hombres" en vísperas de que su exministro José Luis Ábalos declare en el Tribunal Supremo en el juicio del 'caso mascarillas'. Así se lo exigió desde Jerez, en su primer mitin en la campaña de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, donde pidió el voto para el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que "todo esto no vuelva a Andalucía".
Feijóo remarcó que la imagen de "los hombres de Sánchez" desfilando por el Tribunal Supremo no puede exportarse a Andalucía, e insistió en que los enjuiciados no eran "gente que pasaba", sino "las personas que estaban en el corazón del poder de Sánchez". "Los que trabajaban con él, los que hacían campaña con él, los que decidían con él, los que gestionaban el Partido Socialista con él", expuso.
Ábalos, principal acusado de la trama
Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE --'número tres'--, comparecerá como principal acusado después de que Koldo declarara que recibió billetes de 500 euros del partido que consideró "totalmente legal" y a los que admitió que llamaba "chistorras". Koldo defendió su "inocencia", señalando que no decidió la compra de mascarillas y que el entonces ministro lo que le encomendó fue volcarse cuando el material sanitario llegara a España.
Y aseguró que trató con Pedro Sánchez hasta que llegó al Palacio de Moncloa, mientras era sólo líder del partido: "Yo no hablaba con el presidente del Gobierno". Además, el exasesor ministerial negó haber recibido 10.000 euros al mes de Aldama, el presunto conseguidor, y reveló que Ábalos fue amenazado por su expareja Jéssica Rodríguez con destapar su vida privada.
Por su parte, Aldama afirmó que Sánchez era "el uno" en una organización criminal con jerarquías y "todo lo sabía"; dijo que Koldo y Ábalos querían que constructoras ayudaran a "la financiación del PSOE", y aseguró que pagó a ambos entre 3,5 y 4 millones de euros.
Ábalos completa los interrogatorios a los acusados
El exministro de Transportes José Luis Ábalos declara en el juicio del Tribunal Supremo por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en pandemia, una vez que ya lo han hecho los otros dos acusados, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Después de que los interrogatorios tanto a Koldo como a Aldama se extendieran durante dos días --uno cada uno--, se espera que el de Ábalos ocupe las sesiones de mañana y tarde de este lunes.
Tras ello, al juicio que se celebra en el Salón de Plenos del alto tribunal desde el pasado 7 de abril sólo le quedará por practicar la prueba documental y escuchar los informes finales de acusaciones y defensas, por lo que podría quedar el martes visto para sentencia.