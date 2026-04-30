Koldo asegura que Ábalos sufrió "presión" por parte de Jéssica ya que si no "la opinión publica conocería cosas personales"

La declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo marcó ayer un punto de inflexión en el juicio por el denominado caso mascarillas. Hoy ha sido el turno del exasesor del ministro Ábalos, Koldo García, que, como era de esperar, no ha dejado a nadie indiferente.

Koldo ha relatado la turbulenta relación de José Luis Ábalos con Jéssica Rodríguez y cómo él se encargó de distintas gestiones para hacerle la vida más fácil al ministro. Desde la compra de una nevera hasta la búsqueda de un piso de alquiler para ellos dos, que acabó siendo el famoso apartamento de Plaza de España, Koldo se dedicaba a realizar todas aquellas tareas a las que Ábalos no llegaba, por tiempo y por cualquier otra razón.

La "presión" ejercida por Jéssica

El que fuera asesor del ministro de Transportes ha explicado la relación que tenían Ábalos y Jéssica, y cómo esta ejercía "presión" para que solucionasen sus problemas a cambio de no desvelar asuntos de índole personal del ministro: "Presionó bastante... de que había que darle solución a sus problemas porque si no la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas...", ha contado Koldo, seguido de la especificación de que eran cosas "no ilegales, sino personales".

A la pregunta de si pagó el piso de Jéssica Rodríguez con su propio dinero, no ha dudado en reconocer abiertamente que "sí". De hecho, ha tenido un pequeño encontronazo con el fiscal, pues éste preguntaba si "remite luego esas facturas a Alberto Escolano", a lo que Koldo responde tajantemente que no.

"Tenía poco pero... le pedí a mi pareja que sacara, del poco dinero que teníamos, de la cuenta de mi hija", ha aclarado Koldo. Igual hizo con su hermano, Joseba García, porque "es una relación directa" y le pidió que le ayudara.

El fiscal ha insistido en confirmar la información, especificando que "pagó 3.000 euros con cargo a su propio patrimonio", lo que ha terminado de acentuar los nervios del exasesor: "Sí, y así lo digo. ¿Me deja responder?", añadía Koldo.

"Tiene que entender una situación... yo, al señor Ábalos, al cual respeto y agradezco muchísimas cosas a lo largo de mi vida... creo que esa situación puntual que vivía con esta señorita, en concreto, de verdad que yo, que lo viví con él y estuve con él apoyándole, no le aconsejo que la tenga usted", ha explicado Koldo.

Ha querido zanjar el tema manteniendo que "hay que ponerse en la piel de los demás".