Los votos en contra de PP, Vox y Junts en el Congreso rechazan la prórroga del decreto de los alquileres

El pleno del Congreso ha votado en contra del real decreto-ley que contempla la prórroga de dos años de los alquileres, así como la limitación extraordinaria de la actualización manual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda en un 2%. El 'no' de Junts, PP y Vox y la abstención del PNV han hecho imposible que la medida impulsada por Sumar salga adelante.

Los grupos que han votado en contra (PP, Vox y Junts) suman 177 diputados, frente a los 166 a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís) y el de la diputada de Coalición Canaria; además de la abstención de los cinco miembros del PNV.

Era una derrota previsible, ya que cuando el pasado 20 de marzo fue aprobada por el Consejo de Ministros, algunos partidos ya avanzaron su negativa. Además, cabe recordar que fue una iniciativa impulsada por Sumar, que amenazó con abandonar el Consejo si no se aprobaba -ya que ese día se legislaba, también, el real decreto con las medidas extraordinarias por la guerra de Irán-.

Durante este tiempo, ha habido inquilinos que han podido acogerse a la prórroga extraordinaria de dos años. Aunque la medida ha sido finalmente tumbada en el Congreso, estos contratos permanecerán en vigor, ya que la votación en contra afecta a los nuevos contratos que se firmen a partir de ahora.

La abstención del PNV provoca un estallido en sus relaciones con el PSOE

Ayer por la mañana se sumó Junts al 'no' ya anunciado por PP y Vox. Fuentes del partido independentista catalán confirmaban su 'no' a la medida y que no están "negociando nada" con el Gobierno, aunque el Ejecutivo sabe cuáles son sus exigencias. Sin los votos de Junts ya era imposible que saliera el decreto adelante, aunque se ha sumado un último actor: el PNV, que se ha abstenido en la votación.

Esta decisión ha provocado que los socialistas vascos en redes sociales publiquen una imagen generada con inteligencia artificial en X de Aitor Esteban lanzándose a una piscina -tras su último acercamiento con EH Bildu-, lo que ha llevado al grupo parlamentario a suspender la reunión con Moncloa prevista para este miércoles.

¿El Gobierno contempla otras opciones ahora?

Tras la votación en contra del pleno del Congreso, grupos como Podemos han propuesto que el Ejecutivo apruebe "mes a mes" el mismo texto de este decreto "hasta que otros escenarios sean posibles". Su portavoz, Javier Sánchez, ha recalcado que lo importante es que la prórroga de los alquileres vuelva al Congreso.

Desde Sumar, algunos diputados se han mostrado partidarios de presentar un nuevo real decreto ley con la prórroga de los alquileres y las peticiones de Junts, aunque sería "una chapuza técnica". "Las chapuzas técnicas no pueden estar por encima de las chapuzas de la gente", ha reconocido uno de ellos en los pasillos de la Cámara Baja.