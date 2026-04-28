El PNV estalla contra el Gobierno tras la abstención a la prórroga de alquileres y un tweet de los socialistas vascos: "Es indecente"

La relación entre el PNV y el Gobierno pasa por su momento más tenso de la legislatura, lo cual no quiere decir que vaya a tener consecuencias, algo que hasta ahora no ha sucedido.

Lo que ya era un clima enrarecido por la abstención de los nacionalistas al decreto de la prórroga de los alquileres ha terminado de estallar tras un mensaje publicado por los socialistas vascos en redes sociales, que los jeltzales consideran una "falta de respeto" y que ha tenido consecuencias inmediatas.

El PNV había anunciado por la mañana su abstención en la votación del Decreto de Vivienda —con la prórroga de las medidas sobre alquileres en juego—, una decisión que ya evidenciaba el distanciamiento con el Ejecutivo.

El tweet de la discordia

Desde la cuenta oficial de los socialistas vascos (@socialistavasco), el PSE-EE respondía con ironía al optimismo de Esteban sobre un posible acuerdo para un nuevo estatus en Euskadi: "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto…". El mensaje iba acompañado de una imagen generada con inteligencia artificial en la que se veía al dirigente del PNV lanzándose a una piscina.

Los socialistas aprovechaban para cuestionar el momento político de los jeltzales, aludiendo a su acercamiento a EH Bildu y a decisiones como el aumento de la exigencia del euskera en las oposiciones o el abandono de consensos recientes.

La reacción de los nacionalistas ha sido fulminante. El partido ha calificado la publicación de "indecente" y ha denunciado que "no hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre". Como respuesta directa, el PNV ha decidido cancelar la reunión que Aitor Esteban tenía prevista en Moncloa.

Una relación complicada

Las relaciones entre PNV y PSE-EE ya estaban deterioradas por las discrepancias en torno a la reforma de la Ley de Empleo Público, especialmente por el papel del euskera en las oposiciones. Las negociaciones, encalladas, han abierto la puerta a que los jeltzales exploren acuerdos con EH Bildu, algo que incomoda profundamente a los socialistas.

A esto se suma el debate sobre el nuevo estatus vasco, donde las posiciones también se han ido alejando. Las palabras de Esteban apuntando a que hay "base" para avanzar habían sido interpretadas como un gesto de optimismo, pero el PSE-EE las ha leído en clave política y ha respondido con dureza.