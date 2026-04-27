Ketty Garat define en La Brújula a Santos Cerdán como "el emisario" de su investigación y asegura: "Pedro Sánchez lo sabía todo"

La periodista Ketty Garat ha presentado en La Brújula su nueva novela, 'Todos los hombres de Sánchez', en la que habla sobre cómo se organizó la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia en España, en referencia al caso Koldo, la trama de hidrocarburos, las mascarillas...

Garat ha definido el libro como "una bomba de racino", porque son "las bambalinas, el backstage, la parte más descarnada de la política". Unos días antes de su llegada a The Objective, Ketty tenía una bomba entre manos y una fuente de Moncloa le confirmó que todo era cierto, pero que si lo publicaba, se iba a quedar sola. El libro se sitúa en la serie de artículos que publicó sobre los verdaderos motivos del cese de José Luis Ábalos.

En ese momento se le pasó "fugazmente" por la cabeza el pensamiento de no dar la noticia. El objetivo del libro es que el lector "abra los ojos" y sienta igual que ella sintió los momentos clave. "Quiero que el lector viva la parte más descarnada del poder (...) Irritándose y cabreándose cuando yo veía que mentían en sede judicial dirigentes políticos para arropar a Ábalos y dejarme tirada a mí".

Santos Cerdán y su papel clave en la investigación

Ketty Garat en el libro desvela que su fuente de información es Santos Cerdán, aunque ella no lo llama "fuente", porque es "un emisario, alguien que llega con una intención deliberada de utilizarte, manipularte, ocultar una trama". Aunque Cerdán no es la fuente "más importante", ya que cuenta con otras dentro del PSOE, por ejemplo.

Si bien, una vez que tenía todas las fuentes, le llegó la información del parador, "la llave que abre la puerta mágica" y con la que dio un salto cualitativo en la investigación. Habló con Óscar López en Valencia y le mintió, le dijo que él no había sido quien había avisado a Pedro Sánchez, pero acto seguido fue nombrado jefe de gabinete.

"Pedro Sánchez les dijo a sus dos interlocutores: Ketty tiene lo del parador y nos va a reventar el Congreso mañana", ha asegurado la periodista en La Brújula. Aunque ella no publicó la información hasta tres semanas después, recibió una visita del "emisario" de Moncloa (Santos Cerdán) que le hizo llegar más detalles y las facturas de Ábalos y Koldo. "Pedro Sánchez lo sabía todo", ha asegurado.

Al principio, Garat pensaba en octubre de 2021, cuando empezó la investigación, que Santos Cerdán quería limpiar el partido socialista y "sacar las manzanas podridas", pero después se dio cuenta de que en sede judicial miente sobre todo lo que ha ocurrido. Por eso, la periodista explica que se ha decidido ahora a contarlo todo, porque "nunca antes se ha podido demostrar con tanto nivel de detalles que el poder puede hacer una operación de control de daños para tapar la corrupción".

Una operación de acoso y derribo contra las mujeres del partido

Según avanzaba la investigación, la periodista ha declarado que poco a poco se dio cuenta de que Cerdán es "un personaje muy oscuro" y ha criticado que hace lo mismo que el resto: acusar de filtrar información a los medios cuando él hacía lo mismo.

Por ejemplo, el 5 de noviembre, cuando se publicó la entrega de las facturas, él llamó a Sánchez para celebrar una reunión para "pedir la cabeza" de la directora de comunicación, a la que acusó de filtrar la información. "Fue una operación de acoso y derribo contra las mujeres del partido, también estaba Adriana Lastra", ha señalado Garat.

Sobre la declaración de Antonio Balas, el teniente coronel de la UCO, Garat ha confirmado que Aldama es el instrumento clave y el que abría todas las puertas. Aquí entra en cuestión las prostitutas de Ábalos, que son "muchas" y "todas tienen un patrón común". "Se van solapando varias en el tiempo, Ábalos no tiene una relación de exclusividad con nadie", ha añadido.

La mujer de Ábalos y su testimonio

Aquí entra en juego la mujer de Ábalos, que al principio no quería hablar, pero una vez publicadas las informaciones, llamó a Ketty para agradecerle que "no estaba loca" y que todo lo que había pasado era verdad. Cabe destacar que Ábalos ha puesto un piso a todas las prostitutas, mientras su mujer e hijos tienen que vender su casa.

A pesar de todo esto, la periodista sitúa el desgarro del PSOE en 2016, cuando varios "outsiders" se apoderaron de la organización y a partir de 2018 dieron "una serie de pasos canibalizando el PSOE y el Gobierno" que se extendieron por otros ministerios. "Es desgarrador", ha lamentado Garat.

En el libro, Ketty también habla de un momento de "desgarro personal" debido al linchamiento que ha sufrido por parte de periodistas, amigos y compañeros. "Me llena de rabia, frustración e ira. Me ha costado escribir el libro por tener que volver a esos momentos", ha confesado.