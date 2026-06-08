Todos los estadios del Mundial 2026: sedes, capacidad y partidos

El Mundial de fútbol 2026 se juega por primera vez en la historia en tres países y con más selecciones que nunca -un total de 48-, por lo que, a nivel organizativo, cambian un poco las cosas con respecto a otras ediciones. Más selecciones y más sedes suponen más estadios y más aficionados.

El Mundial de México, Canadá y Estados Unidos se va a jugar en 16 estadios, la cifra más alta desde el Mundial de Corea y Japón de 2002 con el objetivo de dar mayor espectacularidad al torneo más importante del mundo del fútbol y albergar a todas las aficiones de todos los equipos.

Estadio Nueva York Nueva Jersey

Ubicado en Nueva Jersey, el Estadio Nueva York Nueva Jersey cuenta con una capacidad de 82.500 espectadores y fue inaugurado en 2010. Es un estadio multiusos, porque además de albergar partidos de la NFL, también acoge conciertos de artistas renombrados. Es el partido en el que se va a jugar la final del Mundial 2026.

Los partidos del Mundial 2026 que va a albergar son:

Brasil vs Marruecos, 14 de junio a las 00:00 horas

Francia vs Senegal, 16 de junio a las 21:00 horas

Noruega vs Senegal, 23 de junio a las 02:00 horas

Ecuador vs Alemania, 25 de junio a las 22:00 horas

Panamá vs Inglaterra, 27 de junio a las 23:00 horas

Estadio Dallas

El estadio Dallas se encuentra en Arlington (Texas). Cuenta con la mayor capacidad de todos los estadios, 94.000 espectadores. Ha acogido la final de la Super Bowl XLV, entre otros, y en él se van a disputar partidos desde la fase de grupos hasta uno de semifinales.

Países Bajos vs Japón, 14 de junio a las 22:00 horas

Inglaterra vs Croacia, 17 de junio a las 22:00 horas

Argentina vs Austria, 22 de junio a las 19:00 horas

Túnez vs Japón, 21 de junio a las 06:00 horas

Jordania vs Argentina, 28 de junio a las 04:00 horas

2E vs 2I (dieciseisavos)

2D vs 2G (dieciseisavos)

Ganador del partido 83 y el ganador del partido 84 (semifinal)

Estadio Toronto

El estadio Toronto está en Ontario (Canadá) y tiene una capacidad de 45.000 espectadores. Fue inaugurado en 2007 y es un estadio similar a los de la Premier League, con techo cubierto y tribunas empinadas. Fue el primer estadio destinado únicamente al fútbol que se construyó en este país y alberga los partidos de la MLS que se juegan fuera de Estados Unidos.

Canadá vs Bosnia, 12 de junio a las 21:00 horas

Ghana vs Panamá, 18 de junio a las 01:00 horas

Alemania vs Costa de Marfil, 20 de junio a las 22:00 horas

Panamá vs Croacia, 24 de junio a las 01:00 horas

Senegal vs Irán, 26 de junio a las 21:00 horas

2º del grupo K vs el 2º del grupo L (dieciseisavos)

Estadio Atlanta

Estados Unidos es el país que más estadios aporta, un total de 11. El Estadio Atlanta es uno de los que más protagonismo va a tener en el Mundial, con partidos desde la fase de grupos hasta una semifinal. Además, es uno de los estadios más nuevos, ya que fue inaugurado en 2017 y alberga hasta 75.000 espectadores. Acoge los partidos de la NFL Atlanta Falcons y de la MLS del Atlanta United.

España vs Cabo Verde, 15 de junio a las 18:00 horas

España vs Arabia Saudí, 21 de junio a las 18:00 horas

República Checa vs Sudáfrica, 18 de junio a las 18:00 horas

Marruecos vs Haití, 25 de junio a las 00:00 horas

RD Congo vs Uzbekistán, 28 de junio a las 01:30 horas

1º grupo L vs 3º grupo E/H/I/J/K (dieciseisavos)

Ganador del partido 86 vs ganador del partido 88 (octavos)

Ganador del partido 99 vs el ganador del partido 100 (semifinales)

Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México se encuentra en Tialpan y fue inaugurado en 1966. También conocido como Azteca, tiene capacidad para 83.000 espectadores y ha visto jugar a Pelé y Maradona, además de albergar dos finales de la Copa del Mundo. Actualmente son el Cruz América y el Cruz Azul los que disputan allí sus partidos de la Liga MX.

México vs Sudáfrica, 11 de junio a las 21:00 horas

Uzbekistán vs Colombia, 18 de junio a las 04:00 horas

República Checa vs México, 25 de junio a las 03:00 horas

1º grupo A vs 3º grupo C/E/F/H/I, el 30 de junio (dieciseisavos)

Ganador del partido 79 vs el ganador del partido 80, el 5 de julio (dieciseisavos)

Estadio Guadalajara

El Estadio Guadalajara está en Zapopan (Jalisco, México). Con una capacidad para 48.000 espectadores, fue inaugurado en 2010. Con un diseño llamativo simulando una montaña, en él juega el C.D Guadalajara sus respectivos partidos. En este Mundial, España va a jugar aquí uno de sus partidos.

República de Corea vs República Checa, 12 de junio a las 04:00 horas

México vs República de Corea, 19 de junio a las 03:00 horas

Colombia vs RD Congo, 24 de junio a las 04:00 horas

Uruguay vs España, 27 de junio a las 02:00 horas

Estadio Monterrey

El Estadio Monterrey está ubicado en Guadalupe (Nuevo México). Es bastante moderno, ya que fue inaugurado hace solo 11 años. Con capacidad para 53.500 espectadores cuenta con equipos de bajo voltaje y soluciones energéticas compactas. Alberga los partidos del Monterrey y artistas como Coldplay o Justin Bieber han dado conciertos aquí.

Suecia vs Túnez, 15 de junio a las 04:00 horas

Túnez vs Japón, 21 de junio a las 06:00 horas

Sudáfrica vs República de Corea, 25 de junio a las 03:00 horas

El 1º grupo F vs 2º grupo C, el 29 de junio (dieciseisavos)

Estadio Boston

El Estadio Boston se encuentra en plena renovación de cara al Mundial 2026, por lo que su capacidad total todavía no está confirmada. Fue inaugurado en 2002 y va a acoger partidos de fase de grupos, uno de octavos y otro de cuartos.

Haití vs Escocia, 14 de junio a las 03:00 horas

Irak vs Noruega, 17 de junio a las 00:00 horas

Escocia vs Marruecos, 20 de junio a las 00:00 horas

Inglaterra vs Ghana, 23 de junio a las 22:00 horas

Noruega vs Francia, 26 de junio a las 21:00 horas

1º grupo E vs 3º grupo A/B/C/D/F (dieciseisavos)

Ganador partido 89 vs ganador partido 90 (cuartos)

Estadio Houston

El Estadio Houston se encuentra en Texas y tiene una capacidad para 72.200 espectadores. Fue inaugurado en 2002, tiene techo retráctil y la sección 'Bull Pen', la que alberga a los aficionados locales más ruidosos.

Alemania vs Curazao, 14 de junio a las 19:00 horas

Portugal vs RD Congo, 17 de junio a las 19:00 horas

Países Bajos vs Suecia, 20 de junio a las 19:00 horas

Portugal vs Uzbekistán, 23 de junio a las 19:00 horas

Cabo Verde vs Arabia Saudí, 27 de junio a las 02:00 horas

1º grupo E vs 2º grupo F (dieciseisavos)

Ganador partido 73 vs ganador partido 75 (octavos)

Estadio BC Place Vancouver

El estadio BC Place Vancouver también se encuentra en Canadá. Fue inaugurado en 1983 y tiene capacidad para 53 000 espectadores. Situado a las orillas del estuario del False Creek, acoge habitualmente los partidos de la MLS Vancouver White Caps y del equipo de la Canadian Footbal League.

Australia vs Turquía, 14 de junio a las 06:00 horas

Canadá vs Catar, 19 de junio a las 00:00 horas

Nueva Zelanda vs Egipto, 22 de junio a las 03:00 horas

Suiza vs Canadá, 24 de junio a las 21:00 horas

Nueva Zelanda vs Bélgica, 27 de junio a las 05:00 horas

1º del grupo B vs el 3º del grupo E/F/G/I/J, 2 de julio (dieciseisavos)

Estadio Kansas

Este estadio está en Kansas City (Missouri). Con una capacidad para 73.000 espectadores e inaugurado en 1972 está certificado por Guiness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo. Es la sede de los Kansas City Chiefs de la NFL.

Argentina vs Argelia, 17 de junio a las 03:00 horas

Ecuador vs Curazao, 21 de junio a las 02:00 horas

Túnez vs Países Bajos, 26 de junio a las 01:00 horas

Bosnia vs Catar, 24 de junio a las 21:00 horas

1º grupo K vs 3º grupo D/E/I/J/L, el 3 de julio (dieciseisavos)

Ganador partido 95 vs ganador partido 96, el 11 de julio (cuartos)

Estadio Los Ángeles

Ubicado en Inglewood, California, el Estadio Los Ángeles tiene una capacidad para 70.000 y fue inaugurado hace tan solo seis años, por lo que es el más nuevo de todos. Conocido por su icónico techo, alberga los partidos de Los Ángeles Rams y los Ángeles Chargers de la NFL.

Estados Unidos vs Paraguay, 13 de junio a las 03:00 horas

Irán vs Nueva Zelanda, 16 de junio a las 03:00 horas

Suiza vs Bosnia, 18 de junio a las 21:00 horas

Bélgica vs Irán, 21 de junio a las 21:00 horas

Turquía vs Estados Unidos, 26 de junio a las 04:00 horas

2º grupo A vs 2º grupo B, el 28 de junio (dieciseisavos)

1º grupo H vs 2º grupo J, 2 de julio (dieciseisavos)

Ganador del partido 93 vs ganador partido 94 (cuartos)

Estadio Seattle

El estadio Seattle se encuentra en Washington y fue inaugurado en 2002. Con capacidad para 69.000 espectadores ha sido incluido dos veces en el Libro Guinness de los Récords como el estadio más ruidoso y es la casa de los Seattle Sounders de la MLS.

Bélgica vs Egipto, 15 de junio a las 21:00 horas

Estados Unidos vs Australia, 19 de junio a las 21:00 horas

Egipto vs Irán, 2 de junio a las 05:00 horas

1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J, 1 de julio (dieciseisavos)

Ganador partido 81 vs ganador partido 82 (octavos)

Estadio Miami

El Estadio Miami se encuentra en Florida. Con una capacidad de 65.000 espectadores es la sede de los Miami Dolphins, el Miami Open de tenis, entre otros. En el Mundial 2026 va a ser una de las sedes más importantes.

Arabia Saudí vs Uruguay, 16 de junio a las 00:00 horas

Uruguay vs Cabo Verde, 22 de junio a las 00:00 horas

Escocia vs Brasil, 25 de junio a las 00:00 horas

Colombia vs Portugal, 28 de junio a las 01:30 horas

1º Grupo J v 2º Grupo H, 3 de julio

Ganador Partido 91vs ganador Partido 92, 11 de julio (cuartos)

Partido por el tercer puesto, el 18 de julio

Estadio Filadelfia

El estadio Filadelfia se encuentra en Pennsylvania y fue inaugurado en 2003 entre el Manchester United y el Barça. Es la sede habitual de los partidos de la selección de Estados Unidos gracias a sus 69.000 espectadores de capacidad.

Costa de Marfil vs Ecuador, 15 de junio a las 01:00 horas

Brasil vs Haití, 20 de junio a las 02:30 horas

Francia vs Irak, 22 de junio a las 23:00 horas

Curazao vs Costa de Marfil, 25 de junio a las 22:00 horas

Croacia vs Ghana, 27 de junio a las 23:00 horas

Ganador partido 74 vs ganador partido 77 (octavos)

Estadio Bahía de San Francisco

Ubicado en California, el estadio Bahía de San Francisco cuenta con una capacidad de 71.000 espectadores. Fue inaugurado en 2014 y habitualmente juegan allí sus partidos los San Francisco 49ers de la NFL.