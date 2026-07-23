Polémica recogida de firmas en Argentina para repetir la final del Mundial tras la victoria de España "sin el árbitro corrupto"

Siguen pasando los días y, con la segunda estrella ya bordada en el pecho de la selección española, desde Argentina continúan buscando todo tipo de justificaciones para demeritar de la victoria del equipo de Luis de la Fuente, a pesar de la clara superioridad mostrada sobre el césped y de haber concedido un único disparo a puerta en 120 minutos.

Los aficionados albicelestes, lejos de quedarse en la difusión de teorías conspiranoicas sobre presuntas presiones o conflictos internos, han decidido dar un paso más allá. A través de la plataforma Change.org, miles de seguidores han comenzado a recoger firmas con la intención de solicitar formalmente la repetición del encuentro.

La petición, impulsada por la aficionada Gisela Sánchez, señala directamente la actuación del colegiado esloveno Slavko Vinčić y reclama que la FIFA revise el choque y tome medidas disciplinarias, argumentando que el arbitraje perjudicó al conjunto sudamericano. Una propuesta que ya cuenta con más de 80.000 firmas recogidas y que pretende repetir la final "sin el árbitro corrupto".

¿Podría la FIFA repetir la final de la Copa del Mundo 2026?

A pesar del ruido generado en redes sociales, la posibilidad de que la FIFA atienda esta reclamación es nula. Para la organización, una vez que el árbitro señala el final del choque y el acta es homologada oficialmente, el resultado es definitivo; por lo que no se contempla la modificación del marcador por decisiones arbitrales de libre interpretación durante el juego.

Las únicas excepciones reglamentarias para invalidar un partido formalizado están vinculadas a casos de alineación indebida o a infracciones disciplinarias de extrema gravedad. Los aciertos o errores arbitrales cometidos durante el encuentro forman parte del propio desarrollo del juego y no constituyen causa legal para ordenar la repetición de un choque, y mucho menos en toda una final mundialista.

Un único antecedente en la historia de la FIFA

La única ocasión en la que el máximo organismo del fútbol internacional ordenó repetir un encuentro oficial por causas arbitrales tuvo lugar en 2005, durante la fase de clasificación para el Mundial de Alemania, debido a un error técnico flagrante en la aplicación del reglamento.

En un duelo entre Uzbekistán y Bahréin, el árbitro señaló un penalti a favor de los uzbekos que acabó en gol. En el mismo, el árbitro se percató de que los jugadores habían invadido el área antes de efectuar el disparo, y cometió la equivocación de decretar tiro libre indirecto a favor de Bahréin en lugar de mandar repetir la pena máxima, tal y como exige la norma.

Días después, la FIFA admitió el fallo en la aplicación de las reglas del juego y ordenó repetir el encuentro. Un escenario muy excepcional y basado en un grave error técnico que nada tiene que ver con lo acontecido en la final del MetLife Stadium.