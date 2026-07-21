La teoría de la conspiración que se extiende en Argentina tras perder el Mundial con España

La derrota suele ser un plato difícil de digerir en Argentina, y más aún cuando llega en toda una final de la Copa del Mundo en la que el combinado nacional no fue capaz de realizar ni un mísero disparo a puerta durante los 90 minutos reglamentarios.

Fruto de esta desesperación y de la incapacidad de procesar una realidad en la que la Selección Española fue claramente superior a lo largo de todo el encuentro, han comenzado a brotar disparatadas teorías conspiranoicas en las redes sociales para intentar justificar el tropiezo albiceleste.

El origen de esta narrativa se apoya en unas imágenes difundidas tras el encuentro en las que se observa a los futbolistas argentinos con rostro serio en el túnel de vestuarios, mientras Lionel Messi trata de animarlos: "Tranquilidad gente, tranquilidad, olvidémonos de todo... pensemos solo en jugar".

Unas imágenes que por parte de una inmensa mayoría de argentinos han sido interpretadas como la prueba de que "acá hay algo raro" o que "algo pasó", alimentando la teoría de un presunto amaño orquestado por la FIFA en favor de España e incluso especulando con supuestas amenazas recibidas por la plantilla.

Esta teoría de la conspiración se ha viralizado tras la difusión de un vídeo del periodista argentino Pablo Carro, a quien se relaciona estrechamente con 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, cuyas declaraciones han corrido como la pólvora en la red social X.

En un vídeo, el periodista sostiene que la FIFA "necesitaba un campeón europeo" argumentando que Gianni Infantino ya contaba con el respaldo de la Conmebol, pero no con el de potencias de la UEFA como España, por lo que se habría favorecido al equipo de Luis de la Fuente.

Incluso llega a justificar este resultado con las presiones políticas de Donald Trump en rondas previas (al eliminar la tarjeta roja a uno de los jugadores del plantel estadounidense) y a un arbitraje condicionado por "cuestiones de poder y geopolítica".

Un argumento al que se aferran cada vez más aficionados para maquillar la pésima actuación deportiva de su selección en una cita tan importante como lo es una final de la Copa del Mundo

Mientras tanto, la FIFA ha confirmado la apertura de una investigación contra la selección argentina por los graves altercados e incidentes producidos tras el pitido final.