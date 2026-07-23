Zapatero intentó que Julio Martínez escogiera a un abogado de su confianza para que no confesara en la Audiencia Nacional

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intentó, según publica El Confidencial, que el empresario Julio Martínez Martínez pusiera su defensa en manos de un abogado de su máxima confianza antes de prestar declaración en la Audiencia Nacional. El objetivo era evitar que el empresario acabara confesando ante el juez e implicara al entorno del exdirigente socialista en la presunta trama investigada.

De acuerdo con esa información, Zapatero propuso a Martínez que contratara como abogado a Francisco Caamaño, quien fue ministro de Justicia durante su último Gobierno. La intención era mantener una estrategia de defensa conjunta que evitara una declaración que pudiera comprometer a los implicados.

Sin embargo, el empresario terminó rechazando esa propuesta y optó por comparecer con una estrategia propia ante el magistrado. Esa decisión llegó después de que Sergio Sánchez, considerado un hombre de confianza de Zapatero y accionista en los inicios de Análisis Relevante, se presentara públicamente como víctima de los hechos mediante un comunicado.

Ese movimiento hizo que Julio Martínez comenzara a desconfiar de las intenciones del entorno del expresidente y descartara la posibilidad de compartir defensa. Finalmente, decidió declarar por separado ante el juez instructor.

La confesión ante la Audiencia Nacional

Martínez acabó reconociendo ante la Audiencia Nacional que los informes elaborados por Análisis Relevante eran una tapadera para ocultar el pago de presuntas mordidas. Asimismo, aseguró que la empresa Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, siguió recibiendo pagos incluso cuando ya no realizaba labores de maquetación para esos informes.

En su declaración también afirmó que varios de los clientes de Análisis Relevante llegaron a la compañía gracias a la intermediación de Zapatero. Entre ellos citó a Plus Ultra, cuyos responsables deberán ahora ratificar o desmentir esas afirmaciones ante el juez, además de la constructora Aldesa, vinculada a capital chino, y empresarios chavistas relacionados con el negocio del petróleo en Venezuela.