El Gobierno defiende su "correcta actuación" en el caso Plus Ultra y respalda a Zapatero: "Seguimos creyendo en su inocencia"

El empresario y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez, ha ratificado este martes ante la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno cobró una comisión del 1% por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, además de percibir 5.000 euros de manera mensual.

Ante la implicación del exjefe del Ejecutivo en el préstamo público concedido a la compañía aérea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reiterado la plena confianza del Gobierno en Zapatero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La postura del Ejecutivo se mantiene inamovible. "Seguimos creyendo en su inocencia", aseguraba Saiz, insistiendo además en que el Gobierno no iba a valorar las versiones o "estrategias de defensa" desplegadas en sede judicial.

Asimismo, tras recordar que la investigación se encuentra en una fase inicial y subrayar la plena disposición del Ejecutivo para colaborar con la Justicia, Saiz ha defendido que toda la tramitación del préstamo se ajustó estrictamente a la legalidad: "No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue la correcta".

Durante la comparecencia también ha estado presente la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha decidido remitirse a las palabras de la portavoz, añadiendo que ella nunca comenta ninguna causa judicial.

Montero señala que estos cambios de versión son "una línea peligrosa que se ampara en mentiras"

En la misma línea se ha expresado la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, quien ha salido en defensa de Zapatero argumentando que "las personas que han enviado escritos" para colaborar con la Justicia "han cambiado de versión siguiendo una estrategia que tiene que ver con la sentencia del exministro José Luis Ábalos y los beneficios a Aldama".

Montero ha advertido de que este cambio de versión supone "una línea peligrosa que se ampara en mentiras", basada en la expectativa de obtener un "mejor trato" si "condenan a otras personas implicadas".

Por último, la dirigente socialista ha concluido recordando que: "Plus Ultra es una compañía auditada por muchas instancias porque fue denunciada. Y se concluyó que no había nada, la ayuda era legal. La SEPI constató que se daban condiciones que contempla la ley. Si alguien acusa a alguien que diga quién y cuándo".