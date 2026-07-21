Una nueva ola de calor abrasará España esta semana: se alcanzarán los 44 grados en estas provincias

Este cálido verano se está consolidando como uno de los más rigurosos de los últimos tiempos en materia climática. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha oficializado la llegada de la tercera ola de calor del año, un fenómeno adverso que se activará a partir de este martes 21 de julio y que se extenderá de forma continuada hasta el jueves 23 de julio.

Este repunte térmico extraordinario viene motivado por la intrusión de una masa de aire extremadamente seca y cálida proveniente del continente africano.

Al combinarse este factor con la fuerte radiación solar propia de estas fechas y las condiciones de altas presiones estables, el territorio peninsular sufrirá una escalada térmica generalizada que elevará exponencialmente el peligro de incendios forestales a niveles calificados como extremos.

Mapa peligro de incendios de la tercera ola de calor 2026 | AEMET

Los datos recabados por los expertos ponen de manifiesto la excepcionalidad de la situación que atraviesa el país en estas semanas.

Según los informes oficiales de la institución meteorológica, las primeras dos semanas y media de julio han registrado un comportamiento climatológico inusualmente cálido, arrojando una anomalía en las temperaturas medias que se sitúa 3,3 grados por encima de lo habitual para este mes. Esta cifra bate récords previos al superar por seis décimas la anterior marca histórica que se había establecido en el año 2015.

La persistencia de este ambiente sofocante antes del inicio del nuevo episodio agrava la vulnerabilidad del terreno y de la población debido al calor acumulado. De acuerdo con el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), el exceso de calor se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas tan solo en el mes de junio.

Provincias bajo el foco del peligro térmico

El mapa de avisos diseñado para las próximas jornadas sitúa el epicentro del riesgo en el este y el cuadrante sureste de la Península, donde los valores diurnos alcanzarán cotas críticas.

Las predicciones oficiales alertan de que la peor parte se la llevarán zonas del interior de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, con localidades específicas como Villena y Cocentaina que se preparan para afrontar picos brutales de hasta 45 e incluso 46 grados a la sombra.

Del mismo modo, las vegas interiores de Andalucía oriental (como Córdoba y Jaén), la provincia de Albacete en Castilla-La Mancha y la depresión del Ebro en Zaragoza registrarán de forma sostenida máximas que oscilarán entre los 42 y los 44 grados durante las horas de mayor insolación.

Uno de los factores que más preocupa a los servicios sanitarios y de emergencia es la falta de refrigeración ambiental durante los períodos nocturnos.

Los pronósticos contemplan la proliferación de noches tropicales y ecuatoriales en el litoral este y en el archipiélago balear, lo que se traduce en que los termómetros apenas conseguirán descender de la barrera de los 22 a 25 grados durante las madrugadas. Ante este panorama de estrés térmico ininterrumpido, las autoridades de Protección Civil reiteran la necesidad de extremar las pautas de protección personal, instando a los ciudadanos a una hidratación continua, a evitar la práctica de actividades físicas en el exterior y a vigilar de cerca a los niños y ancianos.