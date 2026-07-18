La Aemet avisa de una nueva ola de calor que sacudirá gran parte de España desde este martes con temperaturas de hasta 45 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa de una nueva ola de calor que se avecina en España a partir del próximo martes 21 de julio, y que se espera que dure hasta el jueves, como mínimo.

Se estima que las temperaturas podrían alcanzar los 45 grados centígrados en el sureste de la península. Además, la Aemet prevé que este episodio de calor afecte al Valle del Guadalquivir, el Valle del Ebro, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca.

Una semana calurosa

La agencia prevé un ascenso de las temperaturas desde este fin de semana e informa de que el martes se podrán alcanzar máximas de entre 41 y 43 grados en puntos del interior del tercio sureste y 44 grados localmente.

Con respecto al miércoles, se mantendrá un calor intenso, mientras que el jueves se espera el pico más alto de temperatura. Ese día los termómetros alcanzarán entre 42 y 44 grados en el tercio sureste, con registros superiores a los 45 grados en momentos puntuales. Además de máximas de entre 41 y 43 grados en el valle del Guadalquivir y la cuenca del río Genil y de entre 40 y 42 grados en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste.

Las indicaciones de la AEMET

Además, la Aemet advierte del peligro de salir a la calle durante las horas centrales del día, dirigido especialmente a las personas vulnerables y a aquellos que realicen actividades al aire libre. También prevé noches muy cálidas, lo que puede suponer un riesgo extremo de incendios forestales y la posibilidad de tormentas secas en zonas de montaña.

A pesar de que el descenso de las temperaturas esté previsto para este viernes, la Aemet no descarta que la ola de calor se prolongue en el tiempo, indicando que la incertidumbre ante esta situación sigue siendo alta.