Llega la canícula y Roberto Brasero advierte: "Es calor sobre calor"

El calor vuelve a azotar España. Y es que las altas temperaturas se van a instalar en gran parte del territorio, con varias ciudades en alerta. Tal y como ha apuntado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se superarán los 42 grados en diversas zonas del Litoral norte y sur de la provincia de Valencia, dejando avisos rojos por calor.

Y es que estas temperaturas no son casualidad, ya que desde este miércoles comienza el periodo del año donde el calor es más fuerte, también conocido como canícula. "Según los datos climatológicos de la AEMET, suele abarcar desde el 15 de julio al 15 de agosto. Ahí suelen darse los récords, las temperaturas más altas del año", apunta Roberto Brasero.

La previsión del tiempo de Roberto Brasero

Con motivo del comienzo de la canícula, Roberto Brasero ha realizado una predicción sobre lo que está por llegar a España. Según apunta el experto, a España le depara "calor sobre calor" que se suma a los récords y temperaturas elevadas alcanzadas desde finales de junio.

"Ahora podríamos decir que se trata de 'calor sobre calor', tanto el que tendremos mañana en el sur y sobre todo el este de España como el que, sobre todo, esperamos a partir del domingo y para toda la semana que viene. Una semana en la que muy posiblemente la canícula hará honor a su nombre", ha detallado Brasero.

Una ola de calor se aproxima

La llegada de la canícula pone la alerta en una posible llagada de una tercera ola de calor. Desde Meteored ya avisan de que el modelo europeo podría predecir un nuevo pico de calor que dejaría a la península en alerta por las altas temperaturas. El verano no acaba más que empezar y el calor parece que se quedará en España de manera indefinida hasta, como mínimo, mediados de agosto.

Por el momento, las temperaturas van a sufrir un gran incremento respecto a los últimos días, tal y como apunta la Aemet. "Las temperaturas máximas aumentarán en los archipiélagos, las regiones mediterráneas y el cuadrante suroeste. Lo harán de forma notable en los prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña", recoge su último pronóstico.

Más calor el fin de semana

La subida de temperaturas se ha hecho notoria desde este miércoles, y se extenderá hasta el fin de semana, momento en el que España verá las máximas en los termómetros. El viernes, la situación meteorológica será similar a la de esta semana. "Se superarán los 35 o 36 grados en amplias zonas de Baleares y de la Península. También los 38 o 40 grados en zonas bajas del este peninsular. darán noches incluso ecuatoriales en Baleares y en los litorales mediterráneos", comparte la AEMET. Los expertos no creen que vaya a producirse un bajón generalizado de los termómetros, sino que, más bien, se mantendrá la misma situación.

Asimismo, podrán alcanzarse temperaturas superiores a los 39 grados en las zonas más cálidas del país. En el resto, las máximas rondarán los 34 o 35ºC. Otro dato sorprendente y preocupante que han compartido los expertos es que el Mediterráneo ya ha alcanzado los 30ºC, es decir, las aguas del mar son cinco grados más calientes de lo habitual para el mes de julio.