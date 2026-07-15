El embajador de Reino Unido celebra la demolición de la verja de Gibraltar: "Crea una zona de prosperidad compartida"

Con motivo del desmantelamiento de la verja que separa Gibraltar de España, tras la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, Carlos Alsina ha entrevistado al embajador británico en España, sir Alex Ellis. El diplomático ha calificado la jornada de "histórica" y ha asegurado que, con este acuerdo, "se ha cortado el nudo gordiano", un objetivo que, según ha reconocido, ha sido muy costoso de alcanzar.

Ellis ha explicado que tanto el Gobierno británico como el español mantienen una posición "muy firme" respecto a la soberanía del Peñón, pero que ambas partes decidieron dejar esa cuestión al margen para poder cerrar el acuerdo. En su opinión, "un no acuerdo habría sido desastroso".

Un no acuerdo habría sido desastroso

El embajador ha destacado que la desaparición de la verja supone "una transformación" para la vida de los ciudadanos gibraltareños. Entre las principales novedades ha citado los cambios en materia fiscal, el establecimiento de un puesto de controles en Gibraltar y los compromisos medioambientales alcanzados, que, a su juicio, permitirán crear una nueva dinámica en la bahía basada en la "prosperidad compartida". "Es un acuerdo muy bueno para los dos lados", ha resumido.

Acuerdo posterior al Brexit

Durante la conversación, Alsina también le ha preguntado si considera que fue un error que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. Ellis ha evitado valorar esa decisión y ha respondido que el Brexit es "un hecho", por lo que ahora lo importante es afrontar los desafíos del presente, marcados por la guerra en Ucrania y las actuales tensiones geopolíticas.

Asimismo, ha destacado que la colaboración entre la comunidad británica y las autoridades españolas ha sido excelente desde entonces. En ese sentido, se ha mostrado convencido de que "este acuerdo abre el camino a otras colaboraciones entre España y Reino Unido".

Este acuerdo abre el camino a otras colaboraciones entre España y Reino Unido

Posible final España-Inglaterra

Para concluir la entrevista, el embajador ha confesado que apoyará a la selección de Inglaterra en la semifinal que disputa esta noche ante Argentina, aunque también ha mostrado su simpatía por los jugadores del Arsenal que militan en la selección española. Eso sí, ha preferido no pronunciarse sobre cuál considera que será la favorita para conquistar el título.