La UE y Reino Unido firman el acuerdo sobre Gibraltar: qué cambia con la demolición de la verja

La Unión Europea (UE) ha firmado este martes el esperado acuerdo sobre Gibraltar, un pacto que marca un antes y un después en la relación del territorio con España tras el Brexit. El texto permite derribar la verja que separa ambos territorios, lo que facilita el paso de personas físicas y mercancía a la UE. Esto supondrá también una nueva etapa para los miles de trabajadores que cruzan diariamente la frontera, lo que pondrá fin a años de colas que sufrían quienes realizaban el desplazamiento entre La Línea de la Concepción y Gibraltar.

El acuerdo ha sido firmado por el Comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, quienes han sido acompañados por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo. Aunque el tratado entra en vigor el 15 de julio, todavía se tiene que ratificar por el Parlamento Europeo, lo cual se prevé que suceda en diciembre. Tal como ha anunciado Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir el miércoles a la zona para ser testigo de la demolición de la verja.

Qué cambia con el nuevo tratado sobre Gibraltar

Son varios los cambios que se han tenido en cuenta en el acuerdo sobre Gibraltar, pero entre las principales novedades figuran:

La desaparición de las barreras físicas entre España y Gibraltar.

entre España y Gibraltar. El fin de los controles en las fronteras para personas y mercancías.

en las fronteras para personas y mercancías. Las autoridades de Gibraltar gestionarán la inmigración y la policía .

. Funcionarios españoles velarán por la integridad del espacio Schengen .

. Puerta abierta a los vuelos directos entre Gibraltar y otros destinos de la Unión Europea.

de la Unión Europea. En materia fiscal, el documento contempla aplicar un tributo indirecto equivalente al IVA.

La Guardia Civil denuncia incertidumbre por el dispositivo fronterizo

La firma ha generado, además, inquietud entre los agentes destinados hasta ahora en la frontera. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado "falta de información e incertidumbre" sobre el futuro de sus agentes que dejarán de estar en servicio en el paso fronterizo para trasladarse al aeropuerto de Gibraltar.

La organización asegura que las instalaciones "no están terminadas" y critica que los agentes lleven meses sin recibir información sobre su reorganización. "La incertidumbre se ha traducido además en desorganización", ha concluido la asociación que, además, ha reclamado una mayor planificación.