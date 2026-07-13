El alcalde de Bédar cuenta en Más de uno cómo rechazó una llamada del rey sin saberlo y la conversación posterior que tuvo con él: "Es cercano y empático"

La llamada del monarca se produce a raíz del incendio forestal que ha azotado al municipio almeriense de Bédar y a los pueblos de alrederor. El rey contactó con el alcalde para interesarse por los daños y mostrar su apoyo a los vecinos, un gesto que dio pie a la anécdota telefónica y al posterior recuerdo de otra catástrofe similar ocurrida en el año 2012.

Debido a la grave situación del incendio de Los Gallardos, el alcalde de Bédar, Ángel Collado Fernández, ha confesado en Más de uno que en el momento exacto en el que sonó su teléfono no se percató de quién estaba intentando contactar con él: "En el momento no me di cuenta", admitió. Sin embargo, poco después ató cabos al recordar una advertencia previa de su propio equipo de trabajo.

A pesar del aviso, el ajetreo diario hizo que el alcalde no reparara en ese detalle numérico a la primera, lo que provocó el despiste inicial y el posterior rechazo de la línea.

Sus asesores le habían advertido con antelación de que recibiría una llamada del monarca y le habían especificado, como pista para identificarla, que el teléfono del remitente sería un número acabado en unas cifras muy concretas.

Afortunadamente, al ser consciente de quién le llamaba, pudo rectificar y la comunicación pudo establecerse poco después, dando paso a una charla fluida y cercana.

Durante la conversación, el primer edil aprovechó para recordar un momento muy significativo e histórico para la localidad: la visita que la madre del soberano, la reina Doña Sofía, les había hecho en el año 2012.

En aquella época, el municipio se había visto duramente golpeada por un grave incendio forestal y una posterior DANA, por lo que el alcalde quiso transmitir al Rey el profundo agradecimiento que el pueblo aún mantiene por aquel oportuno gesto de apoyo de la Corona en sus días más difíciles.

Un impulso moral para el pueblo

Finalmente, el regidor concluyó la entrevista elogiando la figura de Felipe VI, asegurando que el monarca es una persona amable y muy cercana.

Para el alcalde de Bédar, comprobar que el Rey se tomaba el tiempo necesario para escuchar de primera mano la situación actual del pueblo ha supuesto un verdadero aliento y un gran impulso moral para todos los vecinos.

Collado Fernández añade que el rey "se solidarizó con todos los vecinos de Bédar, tanto él como la reina y las infantas"