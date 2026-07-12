Última hora sobre el incendio en Los Gallardos (Almería), en directo: continúan los trabajos de extinción del fuego
Los trabajos de extinción del incendio en Los Gallardos (Almería) han continuado durante toda la madrugada de este domingo por parte del Infoca y la UME, entre otros cuerpos, en la tercera jornada de lucha contra este fuego que ha causado la muerte a doce personas.
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Continúan los trabajos de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería)
Los trabajos de extinción del incendio en Los Gallardos (Almería) han continuado durante toda la madrugada de este domingo por parte del Infoca y la UME, entre otros cuerpos, en la tercera jornada de lucha contra este fuego que ha causado la muerte a doce personas.
El Segundo Batallón de Intervención en Emergencias BIEM 2 de la UME ha extinguido durante la noche reactivaciones, asegurado el perímetro y ha empleado drones para localizar puntos calientes en El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos, según ha informado en sus redes sociales.
Obtienen el perfil genético de los 12 muertos en el incendio de Los Gallardos (Almería)
El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido ya el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), si bien no ha sido posible la identificación de ninguna víctima debido a que sus familiares están viajando a España desde otros países para proceder al cotejo de las muestras biológicas.
Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido específicamente para hacer frente a esta emergencia y activado en la mañana del viernes, los especialistas han trabajado de forma ininterrumpida durante toda la noche y la jornada de hoy desde la recepción de los restos en el Instituto de Medicina Legal.
Autorizan el regreso de más de 600 evacuados por el incendio forestal de Almería
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado el regreso seguro a sus hogares de más de 600 personas que permanecían evacuadas a causa del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), así como el levantamiento del confinamiento que afectaba al municipio de Lubrín (Almería).
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, la autorización para la vuelta paulatina de los desalojados beneficia a los residentes de los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y a los usuarios del camping de Los Gallardos.
Esta decisión se ha podido adoptar gracias a que el intenso trabajo de ataque realizado por los efectivos de extinción durante toda la jornada ha permitido estabilizar gran parte del perímetro del fuego, consolidando el avance hacia la normalidad.