Última hora sobre el incendio en Los Gallardos (Almería), en directo: continúan los trabajos de extinción del fuego

Continúan los trabajos de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería)

Los trabajos de extinción del incendio en Los Gallardos (Almería) han continuado durante toda la madrugada de este domingo por parte del Infoca y la UME, entre otros cuerpos, en la tercera jornada de lucha contra este fuego que ha causado la muerte a doce personas.

El Segundo Batallón de Intervención en Emergencias BIEM 2 de la UME ha extinguido durante la noche reactivaciones, asegurado el perímetro y ha empleado drones para localizar puntos calientes en El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos, según ha informado en sus redes sociales.